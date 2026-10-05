⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Morte de cientista de instituto de peste provoca quarentena e gera preocupação na Rússia

Rumores se espalharam nas redes sociais de que a mulher teria deixado cair um tubo de ensaio contendo bactérias vivas

Por Luiza Zubelli 5 out 2026, 16h51 | Atualizado em 5 out 2026, 17h31
Jovem mulher de pele clara e cabelos loiros, com expressão séria, olhando diretamente para a câmera. Ao fundo, céu azul com nuvens e folhagem verde de árvores
Darya Shipilova faleceu na noite de 2 de outubro em um hospital regional em Shelekhov, na Rússia (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Morte de cientista de instituto de peste provoca quarentena e gera preocupação na Rússia Priorize VEJA no Google

Uma funcionária de 28 anos de um instituto de pesquisa sobre a peste na Sibéria, província da Rússia, morreu na sexta-feira 2, em um hospital regional na cidade de Shelekhov, gerando grandes preocupações na população sobre a saúde pública. Segundo a mídia local, a vítima se chamava Darya Shipilova e trabalhava no Instituto de Pesquisa Anti-Peste de Irkutsk.

Apesar das informações contraditórias divulgadas pelas autoridades locais, a agência de vigilância sanitária da Rússia, Rospotrebnadzor, confirmou que Schipilova morreu de pneumonia, mas não disse o que teria causado a doença. Após rumores se espalharem nas redes sociais de que a mulher teria deixado cair um tubo de ensaio contendo bactérias vivas, o órgão informou que o instituto não encontrou evidências de acidentes envolvendo o manuseio de patógenos no local.

Depois da morte da jovem, dezenas de pessoas foram colocadas em quarentena e a chefe da agência de saúde do governo russo, Anna Popova, viajou para a região para uma reunião de emergência durante o fim de semana. O óbito gerou preocupação nas redes sociais em relação à saúde pública, mas as autoridades afirmaram nesta segunda-feira, 5, que a situação está sob controle.

Em comunicado, o governador da região de Irkutsk, Igor Kobzev, disse que Schipilova morreu de “pneumonia de etiologia desconhecida”. “É importante ressaltar que, nos últimos dias, não foram identificados novos casos de funcionários do Instituto de Pesquisa Anti-Peste que buscaram atendimento médico”, acrescentou. Ele afirmou que a situação estava sob controle e que todos os contatos conhecidos da mulher falecida haviam sido identificados, examinados e colocados sob supervisão médica.

Siga
Continua após a publicidade

Estados Unidos observam de perto

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país está acompanhando de perto o caso. “Não acho que seja motivo para alarme, mas é motivo para atenção e para ficarmos de olho na situação”, disse Rubio na segunda-feira, antes de viajar para a Europa.

O funcionário do governo norte-americano também alertou para as viagens entre as Rússia e os EUA. “Obviamente, as viagens entre os dois países são muito limitadas”, afirmou. “Mas, como qualquer outra coisa, quando algo assim vaza, se espalha rapidamente”. 

Continua após a publicidade

Peste na Sibéria

A peste é endêmica na Sibéria, local do primeiro surto conhecido em humanos na pré-história. A bactéria que causa a doença, Yersinia pestis, está presente nos pequenos mamíferos selvagens, típicos da região, e em suas pulgas. Apesar da origem no país, é raro que russos sejam diagnosticados com a doença. Casos em outras partes do mundo, no entanto, ocorrem todos os anos, principalmente no continente africano.

A peste se apresenta em três formas, afetando diferentes partes do corpo. A peste pneumônica, uma infecção dos pulmões, leva o paciente a tossir e expelir gotículas infecciosas pelo ar. Se identificada rapidamente, pode ser tratada com antibióticos. Mas, se não for tratada, pode ser fatal em um a seis dias.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
doença
Morte
Rússia
Sibéria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).