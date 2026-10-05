Morte de cientista de instituto de peste provoca quarentena e gera preocupação na Rússia

Uma funcionária de 28 anos de um instituto de pesquisa sobre a peste na Sibéria, província da Rússia, morreu na sexta-feira 2, em um hospital regional na cidade de Shelekhov, gerando grandes preocupações na população sobre a saúde pública. Segundo a mídia local, a vítima se chamava Darya Shipilova e trabalhava no Instituto de Pesquisa Anti-Peste de Irkutsk.

Apesar das informações contraditórias divulgadas pelas autoridades locais, a agência de vigilância sanitária da Rússia, Rospotrebnadzor, confirmou que Schipilova morreu de pneumonia, mas não disse o que teria causado a doença. Após rumores se espalharem nas redes sociais de que a mulher teria deixado cair um tubo de ensaio contendo bactérias vivas, o órgão informou que o instituto não encontrou evidências de acidentes envolvendo o manuseio de patógenos no local.

Depois da morte da jovem, dezenas de pessoas foram colocadas em quarentena e a chefe da agência de saúde do governo russo, Anna Popova, viajou para a região para uma reunião de emergência durante o fim de semana. O óbito gerou preocupação nas redes sociais em relação à saúde pública, mas as autoridades afirmaram nesta segunda-feira, 5, que a situação está sob controle.

Em comunicado, o governador da região de Irkutsk, Igor Kobzev, disse que Schipilova morreu de “pneumonia de etiologia desconhecida”. “É importante ressaltar que, nos últimos dias, não foram identificados novos casos de funcionários do Instituto de Pesquisa Anti-Peste que buscaram atendimento médico”, acrescentou. Ele afirmou que a situação estava sob controle e que todos os contatos conhecidos da mulher falecida haviam sido identificados, examinados e colocados sob supervisão médica.

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Estados Unidos observam de perto

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país está acompanhando de perto o caso. “Não acho que seja motivo para alarme, mas é motivo para atenção e para ficarmos de olho na situação”, disse Rubio na segunda-feira, antes de viajar para a Europa.

O funcionário do governo norte-americano também alertou para as viagens entre as Rússia e os EUA. “Obviamente, as viagens entre os dois países são muito limitadas”, afirmou. “Mas, como qualquer outra coisa, quando algo assim vaza, se espalha rapidamente”.

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Peste na Sibéria

A peste é endêmica na Sibéria, local do primeiro surto conhecido em humanos na pré-história. A bactéria que causa a doença, Yersinia pestis, está presente nos pequenos mamíferos selvagens, típicos da região, e em suas pulgas. Apesar da origem no país, é raro que russos sejam diagnosticados com a doença. Casos em outras partes do mundo, no entanto, ocorrem todos os anos, principalmente no continente africano.

A peste se apresenta em três formas, afetando diferentes partes do corpo. A peste pneumônica, uma infecção dos pulmões, leva o paciente a tossir e expelir gotículas infecciosas pelo ar. Se identificada rapidamente, pode ser tratada com antibióticos. Mas, se não for tratada, pode ser fatal em um a seis dias.

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