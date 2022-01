Morre Juan Figer, empresário de futebol, aos 87 anos

Morreu nesta sexta-feira, 31, vítima de uma parada cardíaca, o empresário de futebol uruguaio Juan Figer, aos 87 anos. Um dos mais importantes empresários do futebol, Figer fundou sua companhia em 1970 — a estreia da empresa se deu na organização de uma partida amistosa entre Flamengo e Peñarol, no estádio do Maracanã.

Figer trabalhou no mercado de intermediação de atletas sul-americanos. Os primeiros jogadores que ele trouxe para o país foram Pablo Forlan e Pedro Rocha, ambos do Peñarol, para o São Paulo.

Ao longo dos anos, atuou na transferência de nomes como Maradona, Dunga, Ricardo Rocha, Casagrande, Sócrates e Roberto Carlos.

Nas redes sociais, Stephanie Figer, diretora-executiva do Grupo Figer, filha de Marcel Figer e neta de Juan Figer, lamentou a perda do avô. “Que honra e privilégio o meu de ser sua neta e ter aprendido tantas coisas com você. Vou levar a diante tudo o que você me ensinou, ao lado do meu pai, Marcel, e tio, André, pra te deixar orgulhoso por onde estiver!”, escreveu.