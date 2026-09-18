Mordomo motivou divórcio de Diana e Charles, diz irmão da princesa

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Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, revelou em seu novo livro “Swan Song: Diana, My Sister” uma conversa íntima onde Diana anunciou sua intenção de se divorciar do então Príncipe Charles. Ela teria dito que o marido estava apaixonado por seu mordomo, chocando Spencer e marcando o fim de seus sonhos.

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O irmão da princesa Diana, Charles Spencer, revelou uma conversa particular na qual ela teria anunciado a intenção de se divorciar do então príncipe Charles. O episódio é relembrado em seu novo livro Swan Song: Diana, My Sister, cujo primeiro trecho foi publicado pelo Daily Mail nesta quinta-feira, 17. Na obra, ele conta que os dois almoçavam no restaurante San Lorenzo, em Londres, quando Diana disse: “Vou me divorciar”. Spencer afirma que ficou surpreso, embora soubesse que o casamento enfrentava dificuldades.

A conversa teria ficado ainda mais surpreendente quando Diana explicou a decisão. “Charles, meu marido está apaixonado pelo seu mordomo”, teria dito, segundo o relato. O irmão conta que ela não chegou a mencionar o nome do funcionário e que a identidade dele não era o mais importante. “O que importava era o fim do casamento dela e dos seus sonhos”, escreveu Spencer. Diana e Charles oficializaram o divórcio em 1996.

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