‘Moldou uma geração’: as homenagens ao príncipe Philip

Assim que a notícia sobre a morte do príncipe Philip foi anunciada nesta sexta-feira, 9, dezenas de autoridades e membros da realeza de todo o mundo prestaram homenagens ao marido da rainha Elizabeth II. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que duque de Edimburgo ganhou o afeto de gerações e guiou a monarquia.

“O Príncipe Philip conquistou o afeto de gerações aqui no Reino Unido, em toda a comunidade britânica e em todo o mundo”, disse o premiê, que agradeceu em nome de toda nação pela vida do duque. “Ele moldou e inspirou as vidas de incontáveis jovens.”

Johnson ainda destacou a importância da companhia do príncipe à rainha Elizabeth. “Lembramos o duque acima de tudo por seu apoio constante à Sua Majestade a Rainha, não apenas como seu consorte, ao seu lado, todos os dias de seu reinado, mas como seu marido, sua força e permanência de mais de 70 anos”.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Em respeito ao falecimento e à família real, as campanhas eleitorais para as eleições locais de maio no Reino Unido foram suspensas. O líder do Partido Trabalhista e opositor de Johnson, Keir Starmer, disse que, com a morte de Philip, o país perdeu um “servidor público extraordinário”.

Já o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, afirmou que os australianos “mandam seu amor e as condolências mais profundas à Sua Majestade e à toda a família real”. Elizabeth II também é considerada a chefe de Estado de algumas das ex-colônias britânicas, como o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia.

“A comunidade britânica se junta em tristeza e agradecimento pela perda e a vida do príncipe Philip”, afirmou Morrison em um comunicado. “Ele personificou uma geração que nunca mais veremos”.

Statement on His Royal Highness The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/6kq6Lg7cLp — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 9, 2021

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que Philip foi “um homem extraordinário, que dedicou sua vida ao serviço público e à ajuda ao próximo”.

Today, we mourn the loss of an extraordinary man, who devoted his life to public service and helping others. I extend my deepest sympathies to Her Majesty The Queen and the entire Royal Family at this sad time. pic.twitter.com/4mhQob0SVT — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 9, 2021

O Palácio Real da Bélgica também lamentou a morte, em nome do rei Philippe e da rainha Mathilde. “Desejamos nossas mais profundas condolências a Sua Majestade, a Rainha, à Família Real Britânica e ao povo do Reino Unido”, diz a nota.

Deeply saddened by the passing away of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We wish to express our deepest condolences to Her Majesty The Queen, the British Royal Family and the people of the United Kingdom. ⁰Philippe and Mathilde pic.twitter.com/Y7WKzNX6bK — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) April 9, 2021

Times ingleses de futebol, como Chelsea e Tottenham, também lamentaram a morte. No Twitter, os dois clubes publicaram mensagens em que destacam apoio à rainha e à família real neste momento.

Everyone at Chelsea FC is saddened to learn of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Our thoughts are with Her Majesty the Queen and the Royal Family. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2021