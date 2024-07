Ministro da Defesa fala em ‘nova etapa para Venezuela’ após eleições

O Ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, declarou neste domingo, 28, após o fechamento das urnas no país, que o povo se prepara “para uma nova etapa” após as eleições presidenciais, e reafirmou que os resultados devem ser respeitados. A votação pode tirar o atual líder Nicolás Maduro do poder, dando fim a 25 anos de ditadura chavista; segundo a maioria das pesquisas eleitorais, o grande favorito era o diplomata Edmundo González Urrutia.

O ex-embaixador de 74 anos foi alçado a presidenciável depois que o regime declarou a inelegibilidade de María Corina Machado, vencedora das primárias da oposição, por supostas irregularidades administrativas, nunca comprovadas. Ambos são ligados à Plataforma Unitária Democrática, uma coalizão de onze partidos de centro e centro-direita que desafia o regime.

“Nova etapa”

Padrino, um aliado de Maduro, celebrou que o dia de eleição decorreu em paz, e que o povo saiu às ruas para exercer o seu direito de voto.

“O Plano da República que continua a sua marcha e execução. Vamos entrar na fase pós-eleitoral, vamos observar constantemente toda a situação em todo o território nacional”, disse ele.

Aparentemente referindo-se ao resultado eleitoral, o militar chavista assegurou que o povo da Venezuela se levantou com grande força e contundência para rejeitar e exigir o fim das sanções contra a Venezuela.

“O povo venezuelano se prepara para abrir os braços para uma nova etapa”, acrescentou, sem explicar o que quis dizer.

Unha e carne?

Padrino era comandante em chefe das Forças Armadas da Venezuela quando, em 2014, após a eleição de Maduro, foi alçado a ministro. Dois anos depois, o presidente bolivariano concedeu ao aliado poderes extras para distribuir alimentos e remédios, autoridade sobre todas as missões bolivarianas, além de ter seu comando militar em cinco dos principais portos da Venezuela. Às vésperas da eleição, concedeu-lhe ainda um novo título: “General do Povo Soberano”. Talvez na tentativa de fazer com que o chefe da Defesa não saia da linha.

Isso porque muitos se lembram do momento em que Padrino apareceu na TV estatal ladeado por seu comando superior para validar os resultados das eleições legislativas de 2015, quando a oposição ganhou a maioria na Assembleia, antes mesmo de Maduro reconhecer a derrota.

“Se houver uma avalanche de pessoas nas ruas apoiando a oposição, haverá muita pressão sobre Padrino”, afirmou à agência de notícias Associated Press o general aposentado Rodolfo Camacho, um opositor de Maduro que trabalhou ao lado do ministro da Defesa antes de ser acusado de conspirar contra o governo e deixar a Venezuela. “Ele é a única pequena esperança que me resta.”

Em sua declaração neste domingo, Padrino afirmou que os resultados serão respeitados.

“Temos certeza de que vamos garantir ao povo da Venezuela a paz pela qual eles votaram hoje. Vamos afirmar esse valor”, disse ele, acrescentando que os resultados já estão disponíveis, mas é preciso aguardar o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

“Temos os resultados que serão transmitidos pelo CNE. Estaremos atentos. Apelo à reflexão e à sindérese, não queremos que os incautos sejam tolos úteis para perturbar a paz”, expressou, referindo-se ao conceito de Aristóteles que define a capacidade espiritual inata, espontânea e imediata para agir intuitivamente de acordo com princípios éticos.