Rival de Maduro diz estar ‘mais que feliz’ com expectativa de resultado eleitoral

O candidato presidencial da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, usou o discurso após o fechamento das urnas na Venezuela para destacar a importância do monitoramento da contagem dos votos neste domingo, 28, mas ousou dizer que ele e sua campanha ficaram “mais que felizes” com a expectativa de bons resultados.

Na companhia de María Corina Machado, líder oposicionista que foi declarada inelegível pelo regime e precisou passar o bastão a González, o candidato comemorou a mobilização da população, com participação que ultrapassou, pelo menos, os 54,8% – um resultado parcial que já é 10 pontos mais alto que a taxa do último pleito, em 2018.

+ Oposição venezuelana acusa regime de Maduro de atrapalhar fiscais eleitorais

“Tivemos um dia de participação massiva, nunca visto nos últimos anos. Apelamos às testemunhas (fiscais eleitorais) para que permaneçam nos centros até receberem a cópia do relatório de escrutínio previsto na lei”, afirmou ele.

Continua após a publicidade

Sobre as contagens internas geridas pela oposição, ele disse, sem dar detalhes: “Estamos mais do que felizes com as expectativas que temos. Vamos terminar em paz e celebrar em paz”.

+ Pesquisas de boca de urna trazem resultados variados para eleição na Venezuela

“Dia heroico”

Corina também bateu na tecla da importância dos cidadãos acompanharem de perto a contagem dos votos. É no fim das eleições que se concentra a maioria das denúncias de irregularidades no pleito, como a adição de mais votos pró-chavismo nas urnas depois do fechamento das seções eleitorais, ou a chamada “operación remate” (ou operação de leilão, em português), que consiste na distribuição de sacolas de alimentos, gasolina e outros benefícios para atrair eleitores de última hora aos centros de votação.

Continua após a publicidade

“Estas são as horas cruciais. Precisamos que os venezuelanos acompanhem as testemunhas e os membros das mesas eleitorais. Já estamos recebendo as atas e as estamos contando. Todos os venezuelanos têm o direito de testemunhar a contagem”, enfatizou, pedindo que nenhum fiscal deixe as seções eleitorais sem suas atas.

+ Líder chavista convoca apoiadores às ruas e tensão cresce na Venezuela

“Este foi um dia heroico. As pessoas foram votar civicamente e a melhor forma de nos defendermos (de manipulações) é a presença cívica nos centros”, arrematou.

Continua após a publicidade

Ela também se disse satisfeita com os resultados da sua coalizão, a Plataforma Democrática Unitária. “Temos os números, mas não podemos dar números (agora). Estamos batendo recordes em 24 estados. Não especulamos, não vamos adiantar resultados. Temos relatórios de participação ao longo do dia”, afirmou.