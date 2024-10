Milton gera maior número de alertas de tornado da história da Flórida

À medida que avança pelo Golfo do México, o furacão Milton está provocando um surto de tornados na Flórida, Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 9, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um recorde de 90 alertas de tornado no estado em um único dia, e esse número pode continuar a crescer. Milton deve atingir a costa do Golfo da Flórida durante a noite desta quarta-feira, potencialmente se tornando uma das tempestades mais destrutivas já registradas na região.

Pelo menos 11 tornados se formaram em diversas regiões da Flórida na manhã desta quarta, segundo relatos do serviço meteorológico. Para se ter uma ideia da magnitude da tempestade, o furacão Irma, em 10 de setembro de 2017, havia gerado 69 alertas de tornado em um único dia, enquanto Helene, em 26 de setembro do mesmo ano, gerou 48.

À medida que Milton se aproxima do solo, as previsões foram ajustadas, reduzindo levemente os níveis de aumento para algumas áreas da costa. O Centro Nacional de Furacões agora estima que a velocidade máxima dos ventos diminuiu esta tarde, e o furacão agora tem ventos sustentados de 200 km/h, o que o torna um furacão de categoria 3. A mudança de categoria não vai diminuir seus impactos com chuva forte, ventos e risco de morte.

De acordo com o governador da Flórida, Ron DeSantis, dezenas de milhares de evacuados estão em abrigos públicos contra tempestades. “Temos mais de 30.000 indivíduos, mas temos espaço para mais de 200.000 indivíduos”, disse o republicano.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado dizendo que o tempo de evacuar com segurança acabou. “A menos que surja uma situação de risco de vida, fique em ambientes fechados e acompanhe as atualizações”, disse o serviço meteorológico.