Milei é acusado de plagiar série The West Wing em discurso na ONU

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi acusado de copiar parte de um discurso da série norte-americana The West Wing para seu discurso de estreia na Assembleia Geral das Nações Unidas. “Parece ficção, mas não é”, relatou o jornal argentino Página 12, nesta sexta-feira, 4.

Milei utilizou uma passagem que, segundo os fãs de The West Wing, seria uma adaptação quase literal de uma fala do personagem fictício Josiah Bartlet, presidente dos Estados Unidos na série exibida entre 1999 e 2006.

“Acreditamos na liberdade de expressão para todos; acreditamos na liberdade de culto para todos; acreditamos na liberdade de comércio para todos e acreditamos em governos limitados, todos eles. E como hoje em dia o que acontece em um país impacta rapidamente em outros, acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão, seja na forma de opressão política, escravidão econômica ou fanatismo religioso. Essa ideia fundamental não deve ficar em meras palavras; tem que ser apoiada em fatos, diplomaticamente, econômica e materialmente”, disse Milei durante seu discurso na ONU, em 24 de setembro.

A fala do presidente argentino foi comparada com um discurso do personagem Bartlet, quando ele se dirige a seus assessores no Salão Oval da Casa Branca no 15º episódio da quarta temporada do seriado: “Somos a favor da liberdade de expressão em todos os lugares. Somos a favor da liberdade de culto em todos os lugares. Somos a favor da liberdade de aprender… para todos. E como em nosso tempo, você pode construir uma bomba em nosso país e trazê-la para o meu, o que acontecer em nosso país é da minha conta. É por isso que somos a favor da liberdade contra a tirania, em todos os lugares, seja sob o disfarce de opressão política, Toby, ou escravidão econômica, Josh, ou fanatismo religioso, C.J. Essa ideia fundamental não pode ser abordada simplesmente com o nosso apoio. Temos que enfrentá-lo com a nossa força. Diplomática, econômica e materialmente”.

Segundo a mídia argentina, a série criada por Aaron Sorkin seria a favorita de Santiago Caputo, consultor de comunicação de Milei, o que intensificou as acusações de plágio. Ele foi apontado como responsável pela semelhança entre os discursos.

Semelhanças em discursos anteriores

A semelhança entre o discurso de Milei na ONU e a série The West Wing levantou questionamentos sobre a originalidade de outras declarações do presidente argentino.

Fãs de série já haviam notado paralelos em ocasiões anteriores. Durante seu discurso de posse, em 10 de dezembro, por exemplo, o presidente argentino afirmou: “Os desafios que temos são enormes, mas nossa capacidade de superá-los também”. A fala foi comparada a uma das passagens mais marcantes do personagem Bartlet: “Sempre que pensamos que alcançamos nossa capacidade de enfrentar um desafio, olhamos para cima e lembramos que essa capacidade pode muito bem ser ilimitada”.

Também houve quem apontou a semelhança entre uma frase central de um discurso de Milei em 22 de abril, quando ele declarou que “a era do Estado atual acabou” e uma fala do personagem Toby Ziegler, o equivalente de Santiago Caputo no governo fictício de Bartlet, em que ele diz: “A era do grande governo acabou”.

Em The West Wing, Bartlet, assim como Milei, é um economista e professor universitário que decide entrar para a política. Ele possui o Prêmio Nobel de Economia, uma conquista que o presidente argentino já expressou ter como objetivo em várias ocasiões. No entanto, as semelhanças terminam aí. Politicamente, Bartlet é o exemplo clássico de um democrata progressista, social-liberal e defensor do setor público — tudo aquilo que o libertário Milei rejeita, como ficou claro em seu discurso na ONU.