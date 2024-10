Milei demite chanceler Diana Mondino após voto na ONU contra embargo a Cuba

O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, confirmou que o substituto ao cargo é o atual embaixador argentino nos Estados Unidos, Gerardo Werthein, que tem um bom relacionamento com o presidente e é peça central da estratégia da Casa Rosada de buscar apoio em Washington, sobretudo entre o ex-presidente Donald Trump e figuras da direita.

Mondino, uma das ministras de maior projeção assim que Milei assumiu, chegou a ser amplamente elogiada há cerca de uma semana pelo presidente numa carta enviada a todos os membros do Serviço de Negócios Estrangeiros para exigir o alinhamento total com as ideias do governo. No texto, Milei agradeceu especialmente a Mondino pelo “enorme trabalho realizado” por ela e sua equipe.