Milei anuncia primeira viagem internacional como presidente eleito

Giro VEJA - 23 de novembro

Ministros reagem a PEC que limita decisões individuais do STF

Após a aprovação da PEC que limita decisões individuais do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Luis Roberto Barroso, afirmou que não vê razões para mudanças e que há temas mais importantes e urgentes que precisam ser debatidos no país. O decano, ministro Gilmar Mendes, foi ainda mais duro, e disse que o STF não vai aceitar ameaças. A reação dos ministros do STF, o cessar-fogo em Gaza e a fala de Javier Milei em relação a Lula são os destaques do Giro VEJA.