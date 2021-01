Mike Pence, vice de Trump, participará da posse de Biden

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estará presente na cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden, noticiaram diversos meios de comunicação. O presidente Donald Trump já anunciou que não participará do evento, no dia 20 de janeiro.

As relações entre Trump e Pence se deterioraram muito desde que o vice-presidente confirmou na quinta-feira a vitória de Biden nas eleições presidenciais. A certificação aconteceu no Capitólio após um dia de violência inimaginável com a invasão de uma multidão de apoiadores de Trump ao prédio do Congresso, onde as sessões tiveram que ser interrompidas. Cinco pessoas morreram nos distúrbios.

O presidente eleito declarou na sexta-feira que Mike Pence era “bem-vindo” à cerimônia, ao mesmo tempo em que comemorou o anúncio feito por Trump no Twitter sobre sua ausência no evento, na última mensagem na rede social antes de sua conta ser desativada por risco de “mais incitação à violência”, segundo a empresa.

Trump corre o risco de um segundo processo de impeachment a partir de segunda-feira. No poder desde 2017, o republicano já foi objeto de um processo no Congresso, iniciado pela presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, no final de 2019.

Ele foi acusado de pressionar a Ucrânia a iniciar uma investigação de corrupção contra o rival Biden. Foi absolvido pelo Senado de maioria republicana no início de 2020.