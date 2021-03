A Prefeitura de Miami Beach, na Flórida, declarou estado de emergência e estabeleceu um toque de recolher em um esforço para controlar hordas de turistas que viajaram à cidade para comemorar o “spring break”, a tradicional semana festiva de recesso estudantil nos Estados Unidos.

Segundo o prefeito Dan Gelber, uma multidão de visitantes de fora da cidade e do estado “invadiram a cidade e se tornaram indisciplinados nos últimos dias”. “Muitos estão vindo sem a intenção de seguir as regras, e o resultado tem sido um nível de caos e desordem que é mais do que podemos suportar”, disse à emissora americana CNN.

O toque de recolher passou a valer neste domingo 21, e deve permanecer até pelo menos 12 de abril. Assim, moradores e turistas estão proibidos de circular nas ruas de Miami Beach entre 20h e 6h. As restrições não incluem o fechamento de empresas, mas vários estabelecimentos suspenderam as atividades voluntariamente.

Já neste domingo, a polícia afirmou que prendeu “pelo menos uma dúzia” de pessoas após o início do toque de recolher. Apesar das restrições, uma multidão de pessoas se reuniu nas ruas para uma festa informal.

Segundo a Prefeitura, a cidade tem registrdo cerca de 1.000 novos casos de Covid-19 todos os dias, com um número de hospitalizações diárias que varia entre 50 e 100.