Menino é resgatado morto de poço de 32 metros no Marrocos

Quatro dias depois de cair num poço de 32 metros de profundidade no Marrocos, o menino Rayan Awram, de 5 anos, foi resgatado sem vida neste sábado, 5. O acidente gerou comoção ao redor do mundo e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais com a hashtag #SaveRayan (Salve Rayan, em português).

O garoto, que caiu acidentalmente num poço de 32 metros de profundidade na terça, 1º, no Marrocos, passou os últimos quatro dias recebendo água, comida e oxigênio da equipe de socorristas. Uma câmera já havia constatado machucados leves na criança, mas não seus sinais vitais. No momento do resgate, Rayan foi retirado do buraco sob aplausos de pessoas que acompanhavam a ação.

Ainda não se sabe o que provocou a morte de Rayan. Na quarta, 2, as autoridades chegaram a enviar retroescavadeiras ao local enquanto equipes cavavam buracos em direção ao poço.