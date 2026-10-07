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Memoriais e protestos: Israel marca três anos do ataque do Hamas com Netanyahu sob pressão

Na manhã de 7 de outubro de 2023, radicais mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram 251 reféns

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h13 | Atualizado em 7 out 2026, 11h14
Um homem e uma mulher se abraçam em meio a dezenas de memoriais com fotos e textos, em um cenário noturno com céu azul escuro. O homem, careca e de óculos, veste camisa escura e calça preta. A mulher, de cabelo castanho, usa jaqueta escura e calça clara. Ambos estão de perfil, olhando para a esquerda. No chão, pedras e flores. À esquerda, outro homem de camisa preta e bermuda clara observa um memorial.
Familiares se abraçam ao lado de um memorial dedicado às vítimas no festival Nova. 07/10/2026 (Erik Marmor/Getty Images)
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Na marca de três anos dos ataques do grupo palestino radical Hamas, Israel é tomado por homenagens e protestos em mais de 400 locais nesta quarta-feira, 7. No início da manhã de 7 de outubro de 2023, os combatentes invadiram o país e mataram cerca de 1.200 pessoas, 384 delas no festival de música Nova, a cerca de 5 quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

Os radicais também levaram 251 reféns — deles, 28 morreram em cativeiro no enclave e três foram mortos por engano pelas forças israelenses. Parte dos sequestrados foi mantida pelo Hamas até o mais recente cessar-fogo, implementado em 10 de outubro do ano passado. A partir do acordo, 20 reféns vivos foram libertados, enquanto 1.968 palestinos, maioria deles sem acusações formais, foram soltos de prisões em Israel.

Em memória aos mortos, Israel começou a manhã desta quarta com um minuto de silêncio nacional no horário em que os ataques tiveram início. Ao meio-dia, familiares das vítimas e grupos da sociedade civis, acompanhados por universidades, hospitais e empresas, também aderiram a um minuto de reflexão. Solenidades também serão realizadas no local do Nova, na Floresta de Re’im, e em outras partes do país.

Uma cerimônia nacional será realizada em Tel Aviv à noite, com a expectativa de participação de dezenas de milhares de pessoas. O evento é organizado pelo movimento “Kumu” (“Levante-se”, em hebraico), comandado por sobreviventes e familiares. A maioria dos eventos foi organizado por iniciativa popular, que também clama pela abertura de um inquérito sobre a gestão da guerra pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

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Sob pressão

Netanyahu resiste a esses apelos e, até o momento, não nomeou qualquer comissão especial para investigar as falhas daquele dia. Uma reportagem do jornal americano The New York Times, divulgada no ano passado, apontou que o premiê prolongou a guerra para permanecer no poder sob a influência da extrema direita. Ele, que é julgado por acusações de corrupção, teria enxergado no conflito uma oportunidade para resistir à crise interna, levando em maior consideração sua permanência no cargo do que o retorno dos reféns e o elevado número de palestinos mortos.

Reféns têm criticado ativamente os políticos do país. Em maio, o israelense Rom Braslavski, mantido pelo Hamas por 738 dias em Gaza, pediu a renúncia do gabinete do primeiro-ministro e de membros do Parlamento israelense. Na ocasião, ele chamou a cúpula do governo de “covardes miseráveis” por nunca terem pedido desculpas pela incompetência em prevenir a invasão e pela demora em conseguir libertar os sequestrados. A pressão se faz sentir em maior peso agora, a três semanas das eleições gerais, as primeiras desde a eclosão do confronto.

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No início da semana, Netanyahu afirmou que “o Estado de Israel está mais forte do que nunca”, mas reconheceu que “as terríveis horas do ataque em Simchat Torá permanecem gravadas em nossa memória”, em referência ao feriado judaico em que o ataque ocorreu. Ele também disse que Israel matou “4.000 dos 6.000” militantes envolvidos nos ataques, acrescentando que “vai alcançar todos eles”, em meio a ataques diários a Gaza. Desde o início da guerra, mais de 74.000 palestinos foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza.

 

 

 

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