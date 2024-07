Mbappé vira alvo de críticas de Le Pen após posicionamento sobre eleições

A líder ultradireitista francesa Marine Le Pen criticou nesta sexta-feira, 5, o apelo do atacante Kylian Mbappé para que a população participe ativamente da última rodada das eleições legislativas, previstas para este domingo, para conter o avanço da extrema direita no país. Em entrevista à emissora francesa BFM TV, Le Pen afirmou que “os franceses estão cansados de receberem aulas de moral e instruções de voto”.

“Acho que o Mbappé é um jogador de futebol muito bom. Mas essa tendência que atores, futebolistas e cantores têm de dizer aos franceses em quem eles devem votar, especialmente para aqueles que ganham 1.400 euros por mês, enquanto eles próprios são milionários que vivem no exterior, está começando a ser mal recebida”, disse Le Pen.

Em resposta aos comentários do jogador, o porta voz do Reagrupamento Nacional, partido de Le Pen, Laurent Jacobelli, disse que “o lugar certo para Kylian Mbappé esta noite é na seleção francesa”, acrescentando: “não irei ao campo dar conselhos de treinador e acredito que todos devem permanecer em seu lugar”.

Cenário ‘terrível’

A troca de farpas ocorre após sucessivos comentários do atacante contra as conquistas do partido ultradireitista Reagrupamento Nacional (RN), que arrematou a liderança no primeiro turno, com 33% dos votos. Na mais recente das declarações, na quarta-feira, ele definiu os resultados do primeiro turno como “catastróficos” e apelou para que a população vá votar para não “deixar nosso país cair nas mãos dessas pessoas [da extrema direita]”.

Ainda em meados de junho, o jogador, que trocou o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid nesta janela de transferências, chamou a situação política francesa de “terrível” e “um evento nunca visto antes”, em eco ao pedido do atacante Marcus Thuram para que os franceses “lutem diariamente” contra o RN.

Na ocasião, Thuram, que é filho da lenda do futebol francês Lilian Thuram, destacou que jovens são “uma geração que pode fazer a diferença”, e alertou: “Vemos que os extremos estão batendo à porta do poder e temos a oportunidade de moldar o futuro do nosso país.”