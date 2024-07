Mbappé define como ‘catastrófico’ avanço da extrema direita na França

O atacante Kylian Mbappé voltou a criticar nesta quinta-feira, 4, o avanço da extrema direita nas eleições legislativas da França. Em novo comentário, o jogador do Real Madrid definiu os resultados do primeiro turno como “catastróficos”, após o partido ultradireitista Reagrupamento Nacional (RN) liderar o pleito com 33% dos votos. Com próxima rodada eleitoral marcada para este domingo, Mbappé disse que é um “cenário urgente” e instigou a população a participar ativamente do pleito.

“Acho que agora, mais do que nunca, você precisa sair [para votar]”, afirmou ele, na cidade alemã de Hamburgo, um dia antes da partida França x Portugal no Campeonato Europeu. “É uma conjuntura urgente. Não podemos deixar nosso país cair nas mãos dessas pessoas. É urgente — vimos os resultados, é catastrófico.”

Não é a primeira vez, no entanto, que Mbappé condenou abertamente as conquistas da extrema direita. Em meados de junho, ele chamou a situação política francesa de “terrível” e “um evento nunca visto antes”, em eco ao pedido do atacante Marcus Thuram para que os franceses “lutem diariamente” contra o RN. Na ocasião, o atacante destacou que jovens são “uma geração que pode fazer a diferença”, acrescentando: “Vemos que os extremos estão batendo à porta do poder e temos a oportunidade de moldar o futuro do nosso país.”

As declarações foram mal recebidas pelo líder do RN, Jordan Bardella, possível novo primeiro-ministro da França. Um dia após os comentários, ele disse que Mbappé “tem a sorte de ter um salário muito, muito alto” e que fica “um pouco envergonhado de ver esses atletas dando aulas para pessoas que não conseguem mais sobreviver, que não se sentem mais seguras, que não têm a oportunidade de viver em bairros superprotegidos por agentes de segurança”.

Continua após a publicidade

+ Líder da ultradireita da França critica Mbappé por condenar ‘extremos’

Derrota no Parlamento Europeu

As eleições legislativas foram convocadas antecipadamente pelo presidente do país, Emmanuel Macron, após derrota do seu partido, Renascimento (REM), nas votações para o Parlamento Europeu, braço legislativo da União Europeia (UE). Ao dissolver o Parlamento francês e convocar votações antecipadas, ele afirmou que os resultados das eleições do Parlamento Europeu foram “um desastre que não pode ser ignorado” e que o “aumento dos nacionalistas e demagogos é um perigo”.

Tratou-se de uma aposta arriscada, que agitou politicamente o país às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris. Os resultados, até o momento, desagradaram o partido governista, Renascimento (REM), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, atrás da coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP). Caso o Reagrupamento Nacional confirme o favoritismo e vença o pleito deste domingo, será a primeira vez que a ultradireita assumirá o governo francês desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).