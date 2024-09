Mauro Vieira discute situação de brasileiros com chanceler do Líbano

O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, neste sábado, 28, em Nova Iorque. Os dois avaliaram a atual situação do conflito entre Israel e Hezbollah e falaram sobre os brasileiros que vivem no país.

Segundo um funcionário do Itamaraty que participou da reunião, a conversa durou cerca de 40 minutos e os representantes dos dois países falaram sobre o trabalho da embaixada no Líbano em prestar assistência aos brasileiros. Além disso, discutiram um planejamento de evacuação em grande escala em caso de agravamento do conflito.

Por enquanto, nenhum país com grande comunidade de residentes no país fez grandes operações de evacuações, mas o Estado brasileiro já pensa nessa possibilidade. Hoje, o Líbano tem a maior comunidade brasileira da região, com cerca de 21 mil indivíduos.

O porta-voz do Itamaraty ainda comunicou que o aeroporto de Beirute continua funcionando e que pessoas que desejarem podem sair do país por meios próprios, em voos comerciais.

Só na última semana, já passa de 600 o número de mortos, entre eles dois brasileiros. Em nota á imprensa, o Itamaraty condenou os ataques. “Ao solidarizar-se com a família, o Governo brasileiro reitera sua condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano e renova seu apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades.”