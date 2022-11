Manifestantes pedem liberdade em protestos contra lockdown na China

A insatisfação da população da China contra a política de Covid zero do governo local e as rígidas medidas de lockdown impostas vem aumentando e tem provocado protestos inéditos. Em Xangai, uma multidão entoou cantos que pediam a remoção do líder Xi Jinping e o fim do partido comunista. Normalmente, os chineses evitam criticar o Partido Comunista, mas vídeos do episódio que circulam nas redes mostram o desespero dos presentes.

Na Universidade Tsinghua, em Beijing, estudantes se reuniram para dizer que “a liberdade vai prevalecer” e pediram o fim do lockdown.

Neste domingo (27), pelo segundo dia consecutivo, manifestantes tomaram as ruas de Xangai para protestar, mesmo após um confronto com a polícia no sábado (26) que terminou com diversas prisões.

Em uma fábrica da Foxconn, responsável pela produção de iPhones, em Zhengzhou, trabalhadores entraram em conflito com a polícia e arremessaram barreiras de metal usadas para conter a multidão e impedir a circulação.

Nem todas as manifestações envolvem a polícia. Em imagens que circulam nas redes, chineses fizeram uma vigília silenciosa à luz de velas em frente a um condomínio de luxo em Xangai, perto da estrada de Urumqi, onde as pessoas têm se reunido.

Os protestos vem chamando a atenção da comunidade internacional porque manifestações físicas são bastante incomuns na China. Sob a liderança de Xi Jinping, o governo tem evitado os protestos nas ruas. Os chineses insatisfeitos recorrem às redes sociais, onde precisam driblar os censores para manifestar suas críticas.

CHINA: Protests getting out of hand at Foxconn iPhone plant in Zhengzhou tonight where workers are rebelling against Covid harsh restrictions and work environment pic.twitter.com/xwe2oAHYge — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 23, 2022 Continua após a publicidade

Amazing photos coming from the Communication University of China, Nanjing, where students are protesting, making their voices heard at a time of growing unrest in light of zero Covid, following the Urumqi fire. pic.twitter.com/uFp7ZeboQL — Manya Koetse (@manyapan) November 26, 2022

Thread/1 Massive protest happened in Ulumuqi,Xinjiang,China after more than 100 days zero-covid city lockdown. People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) November 25, 2022