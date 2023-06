Mais de 288 morrem e 1000 ficam feridos em acidente de trem na Índia

Mais de 288 pessoas morreram e 1 000 ficaram feridas no que está sendo considerado um dos piores acidentes ferroviários da história da Índia. Um trem descarrilhou neste sábado, 3, na cidade de Balasore, e bateu de frente com uma composição que transportava cargas, segundo autoridades locais.

Ao bater com o trem de carga, três de seus vagões desviaram para uma linha paralelo e acabaram colidindo com a parte traseira de um terceiro veículo, que passava pelo caminho. De acordo com informações do “The Times of India”, pelo menos 2 300 pessoas viajavam nos trens que colidiram.

O ministro das ferrovias do país, Ashwini Vaishnaw, ordenou uma investigação sobre o acidente. “Um inquérito detalhado de alto nível será conduzido, e o comissário de segurança ferroviária também fará um inquérito independente”, disse ele em entrevista a jornalistas. De acordo com a imprensa indiana, o acidente pode ter sido causado por conta de um “erro humano na sinalização”.

O acidente ferroviário mais mortal da Índia ocorreu em 1981, quando um trem caiu de uma ponte em um rio no estado de Bihar, matando cerca de 800 pessoas. De acordo com a Indian Railways, sua rede transporta mais de 13 milhões de pessoas todos os dias. Com informações da Reuters.