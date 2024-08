Mais de 20 pessoas ficam feridas após incêndio em roda-gigante de festival na Alemanha

O incêndio na roda-gigante do festival de música de Highfield , perto da cidade de Leipzig, na Alemanha, deixou mais de 20 feridos, entre elas quatro pessoas com queimaduras, e 18 pessoas precisaram de atendimento médico por conta do contato com a fumaça.

De acordo com imagens do incidente, o fogo atingiu duas carruagens da roda- gigante, perto das 9h, no horário local. Segundo o comunicado da polícia da região da Saxônia, será feita uma investigação para determinar as causas do incidente.

Durante o incêndio, o rapper alemão Ski Aggu se apresentava e, segundo informou em sua conta oficial do Instagram, foi orientado a não encerrar imediatamente o show e, sim, manter o diálogo com as pessoas para evitar um movimento de pânico em massa.