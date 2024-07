Mais de 100 pessoas morrem pisoteadas em evento religioso na Índia

Pelo menos 116 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram pisoteadas nesta terça-feira, 2, durante um evento religioso no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, anunciou o inspetor de polícia Shalabh Mathur.

O incidente aconteceu após uma forte tempestade de poeira provocar pânico entre os religiosos que participavam de um encontro de reza, conhecido como satsang. Testemunhas relataram que as pessoas se apressaram para deixar o local do evento, na vila de Mughal Garhi, por uma saída estreita, fazendo com que várias pessoas fossem pisoteadas.

“Quando o sermão terminou, todos começaram a sair correndo”, disse uma mulher identificada apenas como Shakuntala à agência de notícias Press Trust of India.

Vários corpos foram deixados na entrada de um hospital local por parentes desesperados por assistência médica. A escassez de ambulâncias fez com que muitos feridos fossem levados para os hospitais em caminhonetes, tuk tuks ou até mesmo motocicletas.

Reação das autoridades

O diretor médico do distrito vizinho de Etah, Umesh Kumar Tripathi, afirmou que uma investigação sobre o caso foi aberta, mas ressaltou que indícios preliminares revelaram que o local estava superlotado. Pelo menos três crianças morreram no incidente, mas detalhes sobre todas as vítimas ainda não foram divulgados.

“O foco principal da administração é fornecer toda a ajuda possível aos feridos e familiares dos falecidos”, disse ele.

Acidentes em eventos religiosos acontecem com frequência na Índia, quando multidões se reúnem em espaços apertados. Em 2018, cerca de 60 pessoas morreram após um trem atingir um grupo que assistia às celebrações do Dusshera, um festival hindu.