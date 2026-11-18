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Nicolás Maduro e Cilia Flores, presos nos EUA, tentam sustentar imunidade como chefes de Estado. Sua defesa obteve sigilo para documentos-chave, mas a Promotoria refuta a tese, lembrando que Washington não reconhece Maduro desde 2019. A juíza autorizou o sigilo, sem validar a alegação de imunidade. Entenda o embate jurídico.

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A equipe de defesa de Nicolás Maduro solicitou e obteve permissão, na noite de terça-feira 17, para manter sob sigilo três documentos-chave, com os quais pretende sustentar sua alegação de imunidade como chefe de Estado no processo que corre nos Estados Unidos. O ex-ditador venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, estão presos em Nova York desde que foram capturados em uma operação militar americana em Caracas, em janeiro.

Os documentos que permanecem ocultos ao público são:

Um memorando jurídico que desenvolve os argumentos sobre a suposta imunidade de Maduro na condição de chefe de Estado.

Uma declaração assinada pelo advogado de defesa, Barry Pollack, datada de 9 de novembro de 2026.

Um anexo (identificado como “Anexo 5”), cujo conteúdo é discutido tanto no memorando jurídico quanto na declaração; o próprio governo dos Estados Unidos havia classificado esse anexo, anteriormente, como material reservado ou de acesso restrito apenas aos advogados.

A defesa argumentou que, como o anexo contém informações que as autoridades americanas desejavam manter sigiloso, o memorando e a declaração não poderiam ser tornados públicos sem revelar, indiretamente, o resto do conteúdo.

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A juíza federal Analisa Torres, do Distrito Sul de Nova York, autorizou que as três peças permaneçam sob sigilo, disponibilizando ao público apenas arquivos com extensos trechos ocultados.

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O desenvolvimento no processo penal ocorre apenas uma semana depois que as equipes jurídicas de Maduro e Flores apresentaram três petições visando livrá-los das acusações que pesam contra o casal — entre elas conspiração para “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse e conspiração para obter armas pesadas e conspiração para cometer tortura.

Em dois desses recursos, ambos alegam imunidade, sustentando que nem mesmo a gravidade dos crimes imputados justifica desconsiderar tal proteção e que o tribunal nova-iorquino não possui jurisdição para julgá-los. Torres destacou, porém, que sua autorização não significa que o tribunal tenha aceitado ou validado o argumento de imunidade.

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Disputa sobre imunidade

Enquanto Maduro insiste que exercia a função de chefe de Estado no momento de sua detenção, Flores invoca sua condição de esposa do ex-governante e os cargos públicos que ocupou. O argumento central das defesas é que os supostos crimes — que incluem reuniões em 2014, o uso de escoltas militares para torturar e intimidar em 2006, e nomeações para comissões judiciais em 2021 — foram praticados por meio de instituições do Estado venezuelano e estariam, portanto, protegidos pela imunidade oficial. Além disso, a defesa apela ao reconhecimento diplomático concedido por Washington, em março, ao governo interino de Delcy Rodríguez.

No entanto, a Promotoria dos Estados Unidos já refutou essa tese, ressaltando que cabe exclusivamente ao Executivo americano determinar a quem reconhece como chefe de Estado, e lembrando que Washington deixou de reconhecer Maduro como tal em janeiro de 2019. Além disso, os promotores revelaram um dado diplomático determinante: o atual governo da Venezuela jamais solicitou imunidade para Maduro ou Flores neste ou em qualquer outro litígio — ao contrário do que ocorreu com uma nota diplomática, datada de 14 de maio de 2026, por meio da qual a embaixada venezuelana solicitou e obteve, de fato, imunidade para Delcy em um processo cível na Flórida.