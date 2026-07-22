Maduro comparece a tribunal em NY e data do julgamento pode ser definida

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Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, comparece hoje a tribunal em Nova York para sua terceira audiência desde a captura pelos EUA. A sessão pode definir a data do julgamento para junho de 2027. Ele e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos e enfrentam graves acusações de narcoterrorismo e tráfico de drogas.

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O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deve comparecer a um tribunal de Nova York nesta quarta-feira, 22, para sua terceira audiência desde sua captura pelo Exército dos Estados Unidos em janeiro. A sessão deve se concentrar em questões processuais, e a data do julgamento pode ser definida.

As partes pretendem solicitar que a data de início do julgamento seja marcada para junho de 2027, segundo uma carta enviada na terça-feira ao juiz federal encarregado do caso, Alvin Hellerstein, pelo promotor Jay Clayton.

Após uma disputa com Caracas, Washington permitiu, em abril, que a Venezuela pagasse pela defesa jurídica de Maduro e Flores, algo que antes estava proibido pelas sanções americanas.

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O casal tentou arquivar seus processos, argumentando que o bloqueio do financiamento violava seu direito, consagrado na Constituição americana, de ter um advogado de sua escolha.

Maduro se autodenomina um “prisioneiro de guerra” e se declarou inocente.

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Captura

Maduro, 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn desde a operação militar dos Estados Unidos e aguardam julgamento por tráfico de drogas e outras acusações.

No total, são quatro: conspiração para cometer “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos

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As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro, em uma rápida operação que combinou forças navais, aéreas e terrestres para depor o homem que governava a Venezuela desde 2013.

Sua ex-vice-presidente, Delcy Rodríguez, atua como presidente interina desde então e estreitou laços com os Estados Unidos, que controlam efetivamente as exportações do petróleo venezuelano, cuja receita é depositada em contas especiais supervisionadas por Washington.