Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Macron bane protestos ‘ilegítimos’ e diz que extrema esquerda quer ‘derrubar a república’

Presidente francês anuncia que atos não organizados por sindicatos estão 'totalmente proibidos'; Lyon, Rouen e Toulon impedem marchas marcadas para sábado, 23

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 09h34 | Atualizado em 22 out 2026, 10h20
Manifestantes aglomerados na base da estátua da Praça da República em Paris, com uma faixa amarela na estátua e fumaça preta e chamas intensas à direita, indicando um incêndio próximo
Policiais entram em confronto com manifestantes durante protesto, em meio a uma mobilização nacional motivada pelo aumento do custo de vida, dos preços dos combustíveis e das questões relacionadas ao financiamento da educação, em Paris, França. 17/10/2026 -  (Ibrahim Ezzat/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Macron bane protestos ‘ilegítimos’ e diz que extrema esquerda quer ‘derrubar a república’ Priorize VEJA no Google

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta quinta-feira, 22, “atos sediciosos” de grupos de “extrema esquerda”, os quais acusa de querer “derrubar a república”, após os atos violentos e saques cometidos durante manifestações no final de semana. A declaração ocorreu após ele ter convocado uma reunião no Palácio do Eliseu com os serviços de inteligência, acusados de não terem previsto a magnitude da mobilização.

No último sábado 17, uma marcha nacional reuniu meio milhão de pessoas contra o alto custo de vida, adicionando fermento ao movimento estudantil por melhorias na educação pública que tomou o país há um mês, mas descambou para a fúria urbana. Várias cidades francesas foram palco de confrontos e saques quando os casseurs, mascarados que adotam táticas black bloc, tomaram as ruas, eclipsando a grita pacífica dos estudantes.

Uma grande parte da Prefeitura de Limoges, um edifício inaugurado em 1883, foi destruída pelas chamas durante a mobilização de 17 de outubro. Segundo o Ministério Público, há, por ora, dois detidos em relação a esses episódios; um deles tem 66 anos. Além disso, centenas de estabelecimentos comerciais foram saqueados em diversas cidades do país.

Siga

“Tivemos, ao mesmo tempo, atos políticos e até mesmo sediciosos, realizados por grupos organizados de extrema esquerda cujo objetivo é derrubar a república”, bradou Macron.

Continua após a publicidade
Homem de perfil, com cabelo castanho e grisalho, olhando para baixo, vestindo terno escuro e camisa branca. Uma faixa diagonal vermelha, branca e azul atravessa a imagem, cobrindo parte do rosto e ombro. O fundo é bege claro
Presidente da França, Emmanuel Macron (MANON CRUZ / POOL/AFP)

Após o final de semana, o governo francês impôs um toque de recolher das 23h00 às 5h00 em dezenas de cidades do país, como Paris e Lyon, que já foi estendido por três noites. Nesta quinta, Macron informou que autoridades municipais e locais receberam autonomia para adotar medidas próprias, como a proibição de aglomerações públicas.

Continua após a publicidade

Proibição de protestos não ligados a sindicatos

O presidente francês também anunciou que estão “totalmente proibidos” os protestos que não forem organizados por sindicatos, enquanto as “manifestações legítimas serão analisadas à luz de nossas leis” e autoridades, desde que se garanta a segurança — o que pode incluir alterações nos trajetos e a imposição de condições adicionais pelo governo.

Macron informou que o sistema judiciário está “totalmente mobilizado” para lidar com a situação e declarou apoio ao pedido do Ministério da Justiça por punições severas aos envolvidos em vandalismo e violência. Além disso, ele reconheceu que houve “falhas” na resposta aos protestos do último fim de semana, em parte devido a um “elemento surpresa”, acrescentando que o governo precisa aprender com isso e aplicar as lições às manifestações programadas para este fim de semana.

Nesta quinta, a prefeitura de Paris aprovou a realização da principal manifestação na capital francesa, neste sábado, 23, da Praça da Bastilha à Place de la Nation. Contudo, uma demonstração distinta, organizada pelo coletivo estudantil Interfac e pelo movimento dos chamados coletes amarelos — que pretendia seguir da Bastilha até a Place de l’Opéra — será impedida, segundo informações do jornal Le Monde.

Continua após a publicidade
Manifestantes em uma rua urbana, com um grande incêndio no centro da imagem. Chamas intensas consomem um carretel de madeira e um sofá virado, gerando fumaça escura que sobe em direção aos prédios altos ao fundo. Um manifestante de preto, com o rosto coberto, joga um objeto branco no fogo. Outros manifestantes e policiais são visíveis nas laterais, sob um céu parcialmente azul
Manifestação de estudantes do ensino médio em Lyon, na França. 06/10/2026 (Olivier Chassignole/AFP)

Já em Lyon, terceira maior cidade da França, bem como em Rouen e Toulon, autoridades proibiram “todas as manifestações” deste sábado, uma decisão considerada “liberticida” pela oposição. O prefeito de Lyon, Grégory Doucet, afirmou que a cidade viveu horas de “caos” durante os distúrbios do último final de semana, com cerca de 150 a 200 lojas saqueadas e um posto de turismo incendiado. A polícia prendeu aproximadamente 200 pessoas.

Continua após a publicidade

Ao redor do país, o Ministério do Interior francês informou que o efetivo policial será “20% maior” do que no último fim de semana, contando com reforços do Exército, veículos blindados, forças policiais de elite e da Gendarmaria Nacional, a polícia militar. Também será acionada a missão Sentinelle, composta por militares que, habitualmente, ficam encarregados de vigiar locais movimentados e monumentos.

A revolta abalou o governo a poucos meses das eleições presidenciais de abril e maio, nas quais Macron não pode concorrer e a ultradireitista Marine Le Pen aparece como favorita, segundo as pesquisas.

Publicidade
TAGS:
Crianças e Adolescentes
Educação
Emmanuel Macron
Escola
França
Manifestação
Protestos
Vandalismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).