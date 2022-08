Lula projeta aliança entre Brasil, Congo e Indonésia pelo meio ambiente

Assessores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão em contato com autoridades da Indonésia e da República Democrática do Congo para formar uma frente unida de países com as maiores florestas tropicais no próximo encontro das Nações Unidas para o clima, caso o petista voltar à presidente, disseram fontes à agência de notícias Reuters.

A ideia, segundo fontes ligadas à campanha que falaram em anonimato à agência, é que a aliança faça sua estreia em novembro na COP27, em El Sheikh, Egito. De acordo com a reportagem, o grupo pode ser posteriormente expandido e terá missão de impulsionar resoluções para ajudar países em desenvolvimento a preservarem suas florestas e pressionarem países ricos a contribuírem com os custos.

+ Lula encontra deputados europeus e propõe parceria para Amazônia

À Reuters, o ex-ministro Aloizio Mercadante, à frente do programa de campanha de Lula, disse que a equipe política está especialmente focada nos detalhes de um mercado de carbono global e em maneiras de financiar conservação e desenvolvimento sustentável nas regiões de florestas tropicais.

Segundo ele, assessores já fizeram contatos iniciais com os governos de Indonésia e República Democrática do Congo e um encontro com um assessor do presidente congolês deve ser marcado nas próximas semanas.

As florestas da Amazônia, Bornéu e Congo estão ameaçadas por extração de madeira excessiva, que prejudica a biodiversidade e acelera as mudanças climáticas. Ao se unirem, segundo Mercadante, os três países podem então liderar os esforços para pressionar os países ricos a ajudarem com os custos de manter as florestas.

Continua após a publicidade

A ideia, no entanto, não é novidade. Em 2012, os três países derem início a diálogos para avançar em negociações internacionais envolvendo seus recursos naturais. Segundo Tosi Mpanu-Mpanu, negociador-chefe da para mudança climática do governo congolês, a proposta ainda faz sentido, mesmo dez anos depois.

“Juntar as vozes traria mais peso na frente de nações do Ocidente dispostas a fornecer recursos pela proteção de florestas”, disse à Reuters. “Infelizmente, a iniciativa não ganhou muita força, principalmente porque a Indonésia não aderiu completamente à iniciativa por conta de razões políticas internas”.

Líder isolado nas pesquisas de opinião, Lula já montou um grupo de trabalho dentro do PT para se preparar para a conferência da ONU para o clima. Segundo pesquisa XP/Ipespe publicada nesta quarta-feira, 31, o petista tem 43% dos votos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 35%.

Mais cedo nesta semana, Lula se encontrou em São Paulo com uma delegação de deputados do Parlamento Europeu para propor uma maneira de explorar conjuntamente a biodiversidade da Amazônia de forma sustentável.

“Não queremos transformar a Amazônia em um santuário para a humanidade, queremos explorar da Amazônia o que a biodiversidade pode oferecer”, disse durante o encontro, que envolveu 13 parlamentares e representantes da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu.

O ex-presidente disse que o Brasil não irá “abrir mão” de sua soberania, mas que precisa de auxílio para investimentos na região, principalmente na área da ciência e tecnologia. Segundo ele, é preciso haver um direcionamento global para tratar do tema, não podendo mais ser ignorado ou visto como um assunto particular de cada país.