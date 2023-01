Lula fará encontro bilateral com Maduro na Argentina

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encontrará o líder venezuelano Nicolás Maduro nesta segunda-feira, 23, em Buenos Aires, disse a assessoria de imprensa do gabinete presidencial.

As relações com a Venezuela haviam sido cortadas durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro. Já Lula deixou claro que pretende reconstruir as relações internacionais, em especial com os vizinhos da América Latina.

Uma das primeiras ações do atual governo foi restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela, cortadas no governo anterior, e ordenar a reabertura da embaixada em Caracas.

A viagem para a Argentina, além de proporcionar encontros com líderes latino-americanos, também marca o retorno do Brasil à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O Brasil tinha deixado o bloco havia dois anos, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). No dia 5 de janeiro, no entanto, o Ministério das Relações Exteriores informou o retorno do país à Celac.

A lista de encontros bilaterais da primeira viagem internacional de Lula inclui, também, uma visita oficial à Casa Rosada, sede do governo argentino, bem como uma reunião com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu. A lista de encontros bilaterais, contudo ainda não está fechada.

No dia seguinte à sua posse, o presidente teve quase vinte encontros. No discurso da vitória, no ano passado, Lula garantiu que “o Brasil está de volta” ao cenário internacional.