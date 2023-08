Lula e Biden conversam sobre iniciativa conjunta para trabalho decente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por cerca de 30 minutos, no início da tarde desta quarta-feira, 16, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No telefonema, os dois líderes trataram da iniciativa conjunta para o avanço do trabalho decente na economia do século XXI, a ser proposto pelos dois países, com a participação de representantes dos movimentos sindicais e da Organização Internacional do Trabalho, por ocasião da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, segundo comunicado do Planalto.

“É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores”, disse Lula, segundo o documento. “Suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos e certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores”.

No mês passado, Biden já havia proposto que Lula tratasse do tema na abertura da Assembleia Geral, tradicionalmente aberta por um discurso do chefe de Estado brasileiro.

Lula também manifestou solidariedade às vítimas dos incêndios que já deixaram mais de 100 mortos no Havaí e ressaltou a importância de avançar seriamente no debate sobre as mudanças climáticas. Sobre o tópico, ele detalhou as discussões e o alcance da Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, na última semana, antecedida pelos Diálogos Amazônicos, com a participação de quase 30 mil pessoas.

Biden, por sua vez, disse concordar “em 100%” com as preocupações manifestadas pelo petista e reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos, além da necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática.

Em abril, o presidente americano anunciou 500 milhões de dólares em repasse do país ao Fundo Amazônia durante os próximos cinco anos.

