Lula diz que relação do Brasil com a China não causa ‘arranhão’ com os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na noite desta sexta-feira (14), que a relação do Brasil com a China não causa ‘nenhum arranhão’ no comportamento com os Estados Unidos.

“Não acredito e não há nenhuma razão para isso. Quando eu vou conversar com os Estados Unidos, não fico preocupado com o que a China vai pensar. Estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando venho conversar com a China, também não fico preocupado com o que os Estados Unidos está pensando. É assim que fazem os Estados Unidos, a China e todos os países”, disse o chefe do Planalto na saída do hotel para o início da viagem de volta ao Brasil. Antes de chegar a Brasília, fará uma visita oficial a Abu Dhabi.

Lula foi questionado se teme reação negativa dos EUA após declarar mais cedo, em encontro com o presidente Xi Jinping, que “ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China”.

O país asiático trava, no cenário internacional, uma disputa com os Estados Unidos, parceiro histórico do Brasil, em áreas cruciais como comércio, indústria e tecnologia.

Lula também disse que sai satisfeito da visita e que, para crescer, o Brasil não precisa romper e brigar com ninguém: “Saio satisfeito porque senti uma extrema vontade do Xi Jinping e dos ministros por essa interação com o Brasil. Nossa relação estratégica vai se aperfeiçoando cada vez mais e não precisamos brigar e romper com ninguém para que a gente melhore”.

O chefe do Planalto encerrou explicando que o Brasil faça negócios e acordos com todos os países, de acordo com os interesses e a soberania nacional.