Lula diz que iniciou conversas com o Brics para ajudar a Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta terça-feira (2) que vai buscar uma solução para financiar empresários brasileiros que exportam para a Argentina.

O chefe do Planalto deu a declaração ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández, após reunião que durou cerca de quatro horas entre os dois em Brasília

Em pronunciamento, Lula explicou que o que está sendo negociado é um financiamento por parte do Brasil para os empresários brasileiros que exportam para a Argentina com o objetivo de diminuir as dificuldades de pagamento pelo país vizinho: “A discussão é que nós precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para Argentina e financiar as exportações brasileiras, como a China faz para os produtos chineses”.

O presidente brasileiro também afirmou que já iniciou conversas com o Brics — grupo de países emergentes formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul –, para pedir ajuda à Argentina. De acordo com Lula, a ideia é o Banco dos Brics, presidido por Dilma Rousseff, dê garantias ao Brasil no financiamento aos exportadores: “Nós nem queremos que eles emprestem dinheiro à Argentina. Nós queremos que eles nos deem garantias, que aí facilita muita a relação do Brasil com a Argentina”.

Segundo Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai discutir eventuais mudanças nas regras do banco em reunião com os chefes das equipes econômicas dos outros países do bloco.

O chefe do Planalto brincou que Fernández voltará do Brasil sem dinheiro, mas ciente da disposição política do Brasil em ajudar o país vizinho.

Já o presidente da Argentina afirmou que ficou acertada uma reunião na semana que vem de Haddad com a equipe econômica do governo argentino para traçar detalhes do plano de financiamento: “Valorizo o apoio explícito que o presidente Lula nos deu hoje como país e como governo. Tomaram a decisão de ajudar as empresas brasileiras a seguir exportando à Argentina”.

