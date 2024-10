Lula cita seca e incêndios no Brasil em alerta sobre o clima na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta terça-feira, 24, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O Brasil é tradicionalmente o primeiro país a se pronunciar no púlpito no encontro da ONU.

Em sua fala, Lula voltou a criticar a incapacidade da ONU de resolver os conflitos globais atuais e pediu reformas na estrutura da organização. “Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes”, afirmou. “Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional.”

O presidente citou os conflitos em Gaza, no Líbano e na Ucrânia, entre outros, e criticou o aumento dos gastos militares globais. “Esses recursos poderiam ser usados para combater a fome e a crise climática.” Em um alerta sobre a urgência do tema do aquecimento global, o presidente citou as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca e os incêndios florestais que tomaram conta do país nas últimas semanas.

“O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos não cumpridos”, afirmou. “O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global.”