Lula discursa nesta terça na Assembleia-Geral da ONU em NY

O presidente Lula vai abrir, nesta terça, a Assembleia-Geral da ONU com um discurso carregado de alertas para os impactos do avanço da crise climática, já sentida no Brasil que sofre com queimadas durante um dos mais longos períodos de seca em diferentes regiões do país.

No domingo, o petista discursou na Cúpula do Futuro, em Nova York, e antecipou o tom de sua mensagem aos demais líderes globais que estarão na ONU, falando também de fome sobre a necessidade de reformas na governança mundial.

“Os objetivos de desenvolvimento sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos, mas caminham para se tornar o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo… Todos esses avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim, nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais”, disse o petista.