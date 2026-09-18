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Lula confirma encontro com prefeito de Nova York antes da Assembleia Geral da ONU

Reunião foi solicitada por Zohran Mamdani, um dos principais críticos do presidente Donald Trump

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 08h45
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. (Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)
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Lula confirma encontro com prefeito de Nova York antes da Assembleia Geral da ONU Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o encontro com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, na próxima segunda-feira, 21, às vésperas da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O encontro foi solicitado pelo político americano e será o primeiro entre os dois.

A reunião está prevista para ocorrer na residência do representante brasileiro na ONU, o embaixador Sérgio Danese, onde o petista ficará durante sua passagem pelos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 17, integrantes da equipe de Mamdani visitaram o local para conhecer o espaço. O compromisso é um dos poucos já confirmados na agenda de Lula em Nova York.

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Mamdani, integrante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e um dos principais críticos do presidente Donald Trump, já havia tentado se reunir com Lula durante a Assembleia Geral de 2025, quando ainda disputava a Prefeitura de Nova York. Na ocasião, porém, os dois não conseguiram conciliar as agendas.

Nascido em Uganda, filho de indianos e naturalizado americano em 2018, Mamdani é o primeiro muçulmano eleito para comandar a prefeitura de Nova York. Ele tem adotado posições contrárias às políticas de Trump em temas como imigração. Sua administração se opõe às detenções e deportações em massa de imigrantes em situação irregular e chegou a auxiliar o Consulado do Brasil em Nova York a encontrar um local de votação para as eleições brasileiras que transmitisse maior sensação de segurança à comunidade imigrante diante de possíveis ações do ICE, a polícia de imigração americana.

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Lula também se prepara para abrir, na terça-feira, 22, o debate geral da Assembleia Geral da ONU, seguindo a tradição pela qual o Brasil é o primeiro país a discursar. Trump falará na sequência.

Crise diplomática

A confirmação do encontro ocorre durante uma nova escalada da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Na terça-feira, presidente norte-americano afirmou que o Brasil “falhou” no combate às organizações terroristas estrangeiras designadas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que transformaram o país “em um centro de distribuição global de cocaína”.

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“Essas organizações terroristas brasileiras representam uma ameaça crescente à paz e à segurança mundial, e o governo brasileiro precisa, com urgência, adotar medidas enérgicas para enfrentá-las e derrotá-las antes que se expandam e se fortaleçam”, diz o texto assinado pelo presidente norte-americano.

A decisão contraria a posição do governo brasileiro, que teme interferências americanas no país, incluindo a possibilidade de que a medida seja usada como pretexto para uma possível invasão territorial, como feito em outros países. Foi com essa justificativa, por exemplo, que as Forças Armadas norte-americanas capturaram o líder venezuelano Nicolás Maduro e bombardearam embarcações no Mar do Caribe.

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