Lideranças de peso do Partido Democrata anunciam apoio a Kamala Harris

Caciques do Partido Democrata abraçaram a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à Casa Branca desde o último domingo (21), dia em que o presidente Joe Biden fez um anúncio histórico, ao comunicar que está desistindo da disputa.

Kamala recebeu o apoio público do ex-presidente Bill Clinton e da mulher, a ex-senadora e candidata à presidência Hillary Clinton, dois dos nomes mais influentes do Partido Democrata.

Também aconteceram manifestações dos governadores do Illinois, J.B. Pritzker, e de Michigan, Gretchen Whitmer.

Considerado outro possível candidato democrata à presidência americana, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, também afirmou que não pretende tentar o cargo e que está do lado de Kamala.

“Com a nossa democracia em jogo e o nosso futuro em destaque, ninguém está melhor posicionado do que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para se opor à visão sombria de Donald Trump e liderar o nosso país numa direção mais saudável”, escreveu Newsom na rede social X.

Assim, nas primeiras 24 horas após a desistência de Biden, Harris parece que não enfrentará grandes dificuldades para conquistar a nomeação democrata, programada para acontecer durante a convenção nacional da legenda, em 19 de agosto.

Até aqui, nenhuma liderança popular anunciou planos para desafiá-la. O próprio presidente Joe Biden anunciou seu apoio a Harris.

Segundo informações do jornal The New York Times, Kamala Harris assumiu o controle da candidatura minutos após o anúncio feito por Biden.

Ela iniciou uma operação de relações públicas, contactando os líderes da legenda no Congresso e nas câmaras estaduais para pedir apoio.

“Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata – e unir nossa nação – para derrotar Donald Trump e sua agenda extrema do Projeto 2025”, disse Harris, em comunicado. “Temos 107 dias até o dia das eleições. Juntos, lutaremos. E juntos venceremos.”

Desistência de Biden encoraja recorde de doações ao Partido Democrata

A campanha de Biden também já foi renomeada formalmente, assumindo o slogan “Harris para Presidente”.

Além disso, deu acesso imediato à contas bancárias, com aproximadamente 96 milhões de dólares em caixa, para tocar a candidatura.

Em ligação telefônicas realizadas entre os membros do partido, os encarregados da campanha de Biden já avisaram aos funcionários que agora trabalhariam para Kamala.