Líder oposicionista publica portal com resultado das eleições na Venezuela

A líder oposicionista da Venezuela, María Corina Machado, publicou nesta terça-feira, 30, em sua contra no X, antigo Twitter, um link para acessar o site onde foram publicadas as atas com os resultados das eleições presidenciais de domingo, no intuito de comprovar a vitória do candidato Edmundo González Urrutia, que desafiou o regime de Nicolás Maduro.

Após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamar oficialmente o presidente Maduro vencedor das eleições com 51,2% dos votos nesta segunda-feira 29, Corina afirmou durante a uma coletiva de imprensa em Caracas que foi criado um portal na internet onde “cada venezuelano poderá validar qual foi seu voto e o resultado que corresponde a ele”.

O site com as atas eleitorais (https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/) apresentou instabilidade poucas horas após sua publicação devido a quantidade de pessoas tentando acessá-lo. “Há milhões de cidadãos na Venezuela e no mundo que querem ver que o seu voto conta… As equipes técnicas vão restaurar em breve o acesso!”, escreveu Corina em suas redes sociais.

De acordo com ela, vários líderes mundiais já consultaram esse portal e “vão comprovar os resultados”. “Houve eleições fraudulentas na Venezuela, mas nunca tivemos provas como agora”, concluiu.

A ex-deputada, que venceu as primárias da oposição mas foi impedida de concorrer à presidência pelo regime chavista, afirma que a oposição teve acesso a 73,2% de todas atas, recuperadas por testemunhas de mesa (ou fiscais eleitorais), que mostram uma “diferença esmagadora” entre os dois candidatos. Segundo ela, González obteve 6.275.180 votos contra 2.759.256 de Maduro.

Continua após a publicidade

“Nosso presidente eleito é Edmundo González Urrutia. Mesmo se o resto dos votos que não conseguimos verificar fossem todos no Maduro, não seria o suficiente para ele ganhar. Esse resultado prevaleceu em todas as regiões da Venezuela”, completou a líder oposicionista.

Protestos contra Maduro

Ao lado do candidato da oposição, Edmundo González, Corina convocou todos os venezuelanos do país a uma manifestação na terça-feira entre às 11h e 12h locais (12h e 13h em Brasília), “para mostrar a força e a maioria que somos”.

No dia anterior, a capital Caracas foi tomada por protestos espontâneos contra a reeleição de Maduro, deixando quatro pessoas mortas e pelo menos 46 detidas, segundo o porta-voz do partido de Corina, Perkins Rocha. A líder oposicionista chamou os protestos de “expressões de cidadãos que resistem a que roubem seu futuro, expressões legítimas frente a um regime ilegítimo.”