Kremlin nega ataque a duto Nord Stream: ‘Acusação previsível e estúpida’

O Kremlin rejeitou nesta quarta-feira, 28, alegações de que a Rússia estava por trás de um ataque ao gasoduto Nord Stream, chamando-as de “previsivelmente estúpidas”.

Líderes europeus disseram que a causa mais provável de vazamentos nos dois gasodutos Nord Stream, que levam energia da Rússia para a Europa por baixo do Mar Báltico, era sabotagem. A teoria ficou mais forte depois que sismólogos relataram explosões ao redor das dos dutos.

Falando a repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre as alegações e respondeu que “isso é bastante previsível e também previsivelmente estúpido”.

“Este é um grande problema para nós porque, em primeiro lugar, ambas as linhas do Nord Stream 2 estão cheias de gás – todo o sistema está pronto para bombear gás, e o gás é muito caro. Agora o gás está voando para o ar”, acrescentou.

Ele disse que o incidente precisa ser investigado e que os prazos para o reparo dos dutos danificados não estão claros.

+ Vídeo mostra bolhas de gás subindo de vazamentos no gasoduto Nord Stream

Continua após a publicidade

Peskov também disse a repórteres que a campanha militar na Ucrânia continuaria “no mínimo” até a “libertação” da “República Popular de Donetsk”.

A Suécia emitiu na terça-feira 27 um alerta sobre vazamentos inexplicáveis ​​nos dois principais gasodutos russos sob o Mar Báltico, Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, a infraestrutura esteve no centro de uma crise de energia.

Especialistas e também a Rússia, que construiu a rede, disseram que a possibilidade de sabotagem não pode ser descartada. Os vazamentos levaram a Dinamarca a restringir o transporte em um raio de cinco milhas náuticas (quase 10 quilômetros), porque os navios podem afundar se entrarem na área, e pode haver o risco de incêndio se o gás inflamar.

Ambos os oleodutos foram foco de uma espécie de guerra energética entre as capitais europeias e Moscou. A disputa impactou negativamente as principais economias ocidentais, elevou os preços do gás e provocou uma busca por fontes alternativas de energia.

“Há algumas indicações de que este é um dano deliberado”, disse uma fonte de segurança europeia à agência de notícias Reuters, acrescentando que ainda é muito cedo para tirar conclusões. “Você tem que perguntar: quem lucraria com isso?”

Nenhum dos gasodutos estava conduzindo gás para a Europa quando os vazamentos foram encontrados – ambos ainda continham gás sob pressão –, mas os incidentes provavelmente acabam com quaisquer expectativas restantes de que o continente voltasse a receber gás via Nord Stream 1 antes do inverno.