Kim Jong-un está em estado grave, segundo TV dos EUA

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está em tratamento após passar por uma cirurgia cardiovascular no início do mês, de acordo com fontes do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos.

A informação foi dada na noite desta segunda-feira, 20, pela CNN dos Estados Unidos.

Especulações sobre a saúde de Kim Jong-un aumentaram após ele não comparecer nas festividades de 15 de abril, aniversário do avô dele, Kim Jong-il, fundador da Coreia do Norte, que morreu em 1994.

O ditador norte-coreano foi visto quatro dias antes em uma reunião do governo.