Kamala x Trump: Veja cronograma da eleição presidencial nos EUA, hora a hora

Milhões de americanos se dirigirão às urnas nesta terça-feira, 5, para eleger o novo presidente dos Estados Unidos. No páreo acirradíssimo estão a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. Uma média de pesquisas nacionais, divulgada pelo jornal americano The New York Times, mostra que os dois estão cabeça a cabeça: ela aparece com 49%, enquanto ele soma 48%, configurando um empate técnico.

Ao contrário do Brasil, onde as urnas fecham simultaneamente, às 17h no horário de Brasília, o horário de encerramento da votação varia de estado para estado, bem como o de contagem das cédulas. Por lá, o voto é majoritariamente feito no papel, embora alguns pontos do mapa americano tenham urnas eletrônicas. A contagem pode levar horas, ou até dias, até que o resultado seja divulgado.

Para ficar por dentro do que acontecerá ao longo da noite decisiva, veja abaixo o cronograma do que ocorrerá hora a hora no pleito que definirá o próximo a comandar a Casa Branca.

19h no fuso da Costa Leste dos EUA (ET), 21h em Brasília

As urnas fecham nos seis primeiros estados: Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Virgínia, Vermont e Geórgia. Também é importante notar que as pesquisas em algumas partes de Indiana e Kentucky fecham mais cedo, às 18h horário do leste dos EUA. Na Flórida, a maioria das urnas também fecha às 19h ET, mas terão de aguardar a região de Panhandle, que termina às 20h.

Ao que tudo indica, a noite começará boa para Trump. Desses estados, três tendem a ir para o bolso republicano, segundo as pesquisas. A Geórgia, por sua vez, é um estado-pêndulo (swing state, em inglês), onde as preferências partidárias se alternam e cujos colégios eleitorais, por conta disso, definirão a eleição. As últimas sondagens sugerem que Trump lidera por lá. Afinal, quantos delegados tecnicamente iriam para cada? Segundo a emissora americana CNN, este é o panorama:

28 delegados para Trump: Indiana, Kentucky e Carolina do Sul

16 delegados para Harris: Virgínia e Vermont

16 delegados indecisos: Geórgia

19h30 ET, 21h30 em Brasília

As urnas fecham em Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Norte, outro estado-pêndulo. Os dois primeiros têm histórico republicano. Com isso, este é o cenário total desenhado:

49 delegados para Trump

16 delegados para Harris

32 delegados indecisos

20h ET, 22h em Brasília

Mais 17 unidades federativas encerram as votações. Entre eles está a Pensilvânia, swing state que pode definir as eleições por mostrar um empate técnico entre Harris e Trump. O estado era historicamente controlado pelos republicanos, mas mudou de lado em 2020, quando Joe Biden foi eleito presidente. A maioria das urnas fecha em Michigan e Texas, mas parte dos condados só termina às 21h.

Sem contar com os pêndulos, seria o momento em que Kamala arremataria mais delegados que o rival. Ele ficaria com 74 (Oklahoma, Missouri, Tennessee, Mississippi, Alabama, Flórida e 2º Distrito Congressional do Maine), enquanto ela conquistaria 78 (Illinois, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland e Washington, DC). No entanto, a democrata permaneceria atrás na corrida, somando os estados anteriores. Veja abaixo:

123 delegados para Trump

94 delegados para Harris

51 delegados indecisos

20h30 ET, 22h30 em Brasília

Nesse horário, metade dos estados já terá fechado as urnas. Arkansas entra na lista. Por lá, são seis votos do Colégio Eleitoral. Acredita-se que o estado apoiará o empresário.

129 delegados para Trump

94 delegados para Harris

51 delegados indecisos

21h ET, 23h em Brasília

Outros 15 estados concluem as votações, três pêndulos entre eles: Arizona, Michigan e Wisconsin. Alguns dos mais populosos também encerram, incluindo Texas e Nova York. Trump controlaria 73 votos: Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Iowa, Kansas, Texas e Louisiana. Kamala, por sua vez, pegaria para si mais 54: Novo México, Colorado, Minnesota, Nova York e o 2º Distrito Congressional de Nebraska.

202 delegados para Trump

148 delegados para Harris

87 delegados indecisos

22h ET, 00h em Brasília

O último estado indeciso, Nevada, fecha as portas. Utah e Montana (juntos, somam dez delegados), historicamente republicanos, também finalizam a noite de eleições.

212 delegados para Trump

148 delegados para Harris

93 delegados indecisos

23h ET, 1h em Brasília

Agora, o cenário muda pela primeira vez. Idaho, Califórnia, Oregon e Washington fecham as urnas. Apenas o primeiro, com quatro votos do Colégio Eleitoral, iria para Trump. Os outros três, com 74, passariam para as mãos de Kamala. Espera-se, então, uma grande arrecadação de votos para a candidata democrata. Harris lideraria:

216 delegados para Trump

222 delegados para Harris

93 delegados indecisos

0h a 1h ET, 2h a 3h em Brasília

Os dois últimos estados encerram o pleito: Havaí, à 0h, e Alaska, às 1h. O primeiro (quatro votos) tem tendência democrata, enquanto o segundo (três) é republicano. O retrato final, pintado pela CNN, demonstraria exatamente o que as sondagens eleitorais têm mostrado: a disputa será cabeça a cabeça, e cada voto conta para levar a Casa Branca.

219 delegados para Trump

226 delegados para Harris

93 delegados indecisos