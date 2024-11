A um dia da eleição, Kamala e Trump dão último gás para virar votos em estados-pêndulo

Faltando apenas um dia para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris intensificam a disputa para conquistar eleitores nos estados-pêndulo, onde as preferências partidárias se alternam e cujos colégios eleitorais, por conta disso, definirão a eleição.

Por conta da indefinição, sete estados ganharam protagonismo na corrida: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte. Uma nova pesquisa do jornal New York Times e do Siena College divulgada neste domingo, 3, aponta que, nos estados com maior número de eleitores indecisos, Kamala lidera em Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e Geórgia. Por outro lado, Trump está à frente no Arizona, enquanto na Pensilvânia e em Michigan ambos os candidatos têm o mesmo percentual.

Nesta segunda-feira, 4, Trump realiza quatro comícios, iniciando a maratona na Carolina do Norte, fazendo duas paradas na Pensilvânia, e encerrando o dia em Michigan.

Harris, por sua vez, dedica seu último dia de campanha exclusivamente à Pensilvânia, estado decisivo em que as últimas pesquisas mostram um empate entre os dois candidatos. A vice-presidente democrata visitará zonas da classe trabalhadora, incluindo Allentown, antes de realizar um comício na Filadélfia que contará com a presença de Lady Gaga e Oprah Winfrey.

A campanha democrata aposta em uma mobilização intensa, declarando que voluntários bateram em centenas de milhares de portas nos estados estratégicos no fim de semana. “Estamos nos sentindo muito bem em relação à nossa situação atual”, disse a presidente da campanha, Jen O’Malley Dillon.

Já a equipe de Trump tem se concentrado em convencer os chamados eleitores de “baixa propensão” — pessoas que raramente votam — numa tentativa de expandir a base do ex-presidente em áreas decisivas.

Mais de 77 milhões de americanos votaram antecipadamente até este domingo, mas os últimos dois dias serão decisivos para saber qual campanha conseguirá levar mais apoiadores às urnas.

Independentemente do resultado, a eleição será histórica. Uma vitória de Trump o tornaria o primeiro presidente reeleito após ser condenado criminalmente, sendo considerado culpado de 34 acusações de fraude em maio, e o segundo a conquistar mandatos não consecutivos, depois de Grover Cleveland, no final do século XIX.

Já Harris pode fazer história ao se tornar a primeira mulher negra e asiática-americana a ocupar o cargo mais alto da Casa Branca, quatro anos depois de quebrar as mesmas barreiras ao assumir a vice-presidência na chapa do presidente Joe Biden.