Kamala apaga vantagem de Trump em grupo essencial na corrida à Casa Branca

A vice-presidente Kamala Harris reduziu significativamente a vantagem do ex-presidente Donald Trump entre eleitores de subúrbios e famílias de classe média nos Estados Unidos, de acordo com uma análise de seis pesquisas divulgada pela Reuters/Ipsos nesta quinta-feira, 10.

Antes do presidente Joe Biden desistir de sua candidatura à reeleição, em julho, Trump mantinha uma vantagem de 43% a 40% sobre o democrata entre os eleitores suburbanos, que compõem cerca de metade do eleitorado americano. No entanto, as pesquisas eleitorais realizadas entre setembro e outubro apontam Kamala na liderança contra Trump com 47% das intenções de voto, contra 41% do ex-presidente entre o mesmo grupo de eleitores.

Harris também assumiu a liderança entre as famílias americanas com renda anual entre US$ 50 mil e US$ 100 mil anuais. Enquanto Trump tinha vantagem de 44% a 37% sobre Biden em junho e julho, o cenário se inverteu nas pesquisas mais recentes, com Kamala agora à frente por 45% a 43%.

A economia se mantém como a principal preocupação dos eleitores, e Trump é visto como o melhor candidato nessa área por 46% dos entrevistados — oito pontos à frente da vice-presidente.

Continua após a publicidade

Embora Harris tenha ampliado sua vantagem entre os eleitores suburbanos, a disputa pela Casa Branca segue acirrada. A candidata democrata está apenas três pontos à frente de Donald Trump, com 46% contra 43%, segundo a última pesquisa de opinião realizada pela Reuters/Ipsos entre 4 e 7 de outubro.

Apesar do empate técnico, Harris venceu Trump em cada uma das seis pesquisas eleitorais Reuters/Ipsos desde que entrou na disputa após a desistência de Biden.