Justiça dos EUA marca julgamento de Maduro por ‘narcoterrorismo’

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Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, será julgado nos EUA em 1º de junho de 2027, após ser capturado em janeiro por uma operação militar americana. Detido no Brooklyn com sua esposa, Maduro enfrenta acusações de narcoterrorismo, importação de cocaína e posse de armas. O processo avança em Nova York.

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O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos em 1º de junho de 2027, conforme decisão de um juiz nesta quarta-feira, 22, após sua captura em uma operação militar americana realizada em janeiro.

Maduro, de 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn há mais de sete meses. Nesta quarta, o autocrata compareceu a um tribunal de Nova York para a terceira audiência desde sua captura pelo Exército americano. A sessão se concentrou em questões processuais, incluindo a data do julgamento.

As partes já pretendiam solicitar que o processo fosse marcado para junho de 2027, segundo uma carta enviada na terça-feira 21 ao juiz federal encarregado do caso, Alvin Hellerstein, pelo promotor Jay Clayton.

Após uma disputa com Caracas, Washington permitiu, em abril, que a Venezuela pagasse pela defesa jurídica de Maduro e Flores, algo que antes estava proibido pelas sanções americanas.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

O casal tentou arquivar seus processos, argumentando que o bloqueio do financiamento violava seu direito, consagrado na Constituição americana, de ter um advogado de sua escolha.

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Maduro se autodenomina um “prisioneiro de guerra” e se declarou inocente.

Captura e acusações

Maduro, 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn desde a operação militar dos Estados Unidos e aguardam julgamento por tráfico de drogas e outras acusações.

No total, são quatro: conspiração para cometer “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos

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As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro, em uma rápida operação que combinou forças navais, aéreas e terrestres para depor o homem que governava a Venezuela desde 2013.

Sua ex-vice-presidente, Delcy Rodríguez, atua como presidente interina desde então e estreitou laços com os Estados Unidos, que controlam efetivamente as exportações do petróleo venezuelano, cuja receita é depositada em contas especiais supervisionadas por Washington.