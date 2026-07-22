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Justiça dos EUA marca julgamento de Maduro por ‘narcoterrorismo’

Ex-ditador da Venezuela compareceu a terceira audiência em NY e processo já avança; ele e a esposa, Cilia Flores, se declararam inocentes

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 14h25 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h28
Nicolás Maduro preso nos EUA
Nicolás Maduro preso nos EUA (XNY/Star Max/GC Images/Getty Images)
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Justiça dos EUA marca julgamento de Maduro por ‘narcoterrorismo’ Priorizar nos meus resultados Google

O ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos em 1º de junho de 2027, conforme decisão de um juiz nesta quarta-feira, 22, após sua captura em uma operação militar americana realizada em janeiro.

Maduro, de 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn há mais de sete meses. Nesta quarta, o autocrata compareceu a um tribunal de Nova York para a terceira audiência desde sua captura pelo Exército americano. A sessão se concentrou em questões processuais, incluindo a data do julgamento.

As partes já pretendiam solicitar que o processo fosse marcado para junho de 2027, segundo uma carta enviada na terça-feira 21 ao juiz federal encarregado do caso, Alvin Hellerstein, pelo promotor Jay Clayton.

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Após uma disputa com Caracas, Washington permitiu, em abril, que a Venezuela pagasse pela defesa jurídica de Maduro e Flores, algo que antes estava proibido pelas sanções americanas.

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O casal tentou arquivar seus processos, argumentando que o bloqueio do financiamento violava seu direito, consagrado na Constituição americana, de ter um advogado de sua escolha.

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Maduro se autodenomina um “prisioneiro de guerra” e se declarou inocente.

Captura e acusações

Maduro, 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn desde a operação militar dos Estados Unidos e aguardam julgamento por tráfico de drogas e outras acusações.

No total, são quatro: conspiração para cometer “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos

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As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro, em uma rápida operação que combinou forças navais, aéreas e terrestres para depor o homem que governava a Venezuela desde 2013.

Sua ex-vice-presidente, Delcy Rodríguez, atua como presidente interina desde então e estreitou laços com os Estados Unidos, que controlam efetivamente as exportações do petróleo venezuelano, cuja receita é depositada em contas especiais supervisionadas por Washington.

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