Julgamento de acusados pelo ataque ao Charlie Hebdo é suspenso

31 out 2020, 21h32

Por Eduardo F. Filho - 31 out 2020, 21h32

O julgamento dos 10 acusados pelos atentados terroristas na França em janeiro de 2015 na redação da revista satírica Charlie Hebdo, e em um supermercado judaico, que deixaram 17 mortos no total, foi suspenso no final da tarde deste sábado, 31. Segundo um advogado do caso, o principal acusado, Aliz Riza Polat, testou positivo para o novo coronavírus. Nos próximos dias, todos os incriminados serão submetidos aos testes de Covid-19.

“O processo judicial será retomado em função dos resultados destes testes e da evolução do estado de saúde das pessoas afetadas”, afirmou o presidente do tribunal especial, Régis de Jorna, em um e-mail enviado a todos os advogados de defesa do julgamento.

Iniciado no dia 02 de setembro, o processo, antes da suspensão, estava previsto para terminar no dia 14 de novembro.

Com AFP