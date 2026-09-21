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Jogadora de basquete do Senegal é detida pelo ICE durante viagem com time

Aminata "Amina" Seck, 26 anos, teria perdido o prazo de renovação do visto de estudante por estar se recuperando de uma cirurgia nas costas

Por Luiza Zubelli 21 set 2026, 15h19 | Atualizado em 21 set 2026, 15h20
Mulher negra com tranças escuras e expressão séria, em foto de perfil policial, ao lado de uma vista aérea de um campus universitário com prédios de tijolos e estacionamentos, sob céu azul com nuvens brancas
Jogadora de basquete senegalesa, Amina Seck foi detida pelo ICE (Grayson Country Detention Center/Divulgação)
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Uma jogadora de basquete da Universidade Estadual de Kentucky, nos Estados Unidos, foi presa por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, enquanto viajava com seu time. Aminata “Amina” Seck, de 26 anos, é senegalesa e embarcava para uma competição em Nova York quando foi detida pelos agentes em 7 de agosto.

De acordo com a advogada Sadiqa Reynolds, que acompanha o caso, a estudante teria perdido o prazo de renovação de seu visto por estar se recuperando de uma cirurgia nas costas. Em uma publicação nas redes sociais, Reynolds também afirmou que a jogadora está com uma ruptura no tendão de Aquiles e, por isso, precisa de cuidados médicos.

“Ela precisa de cirurgia. Ela precisa de atendimento médico. Ela foi presa no aeroporto enquanto viajava com o time”, escreveu a advogada.

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Segundo Reynolds, Seck foi transferida entre unidades no Kentucky e Chicago desde sua detenção, sem receber os cuidados médicos necessários. No momento, o nome da estudante não está na lista de detentos do ICE, mas aparece entre os nomes do Centro de Detenção do Condado de Grayson, no Kentucky.

O sistema público de localização de detentos do ICE aponta que o caso envolve o Departamento de Segurança Interna dos EUA e a polícia de imigração americana. No entanto, não se sabe ao certo o que levou à detenção da senegalesa.

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Em comunicado ao Courier-Journal, a Universidade Estadual de Kentucky disse que não se pronunciaria sobre a situação da atleta por questões de privacidade. A única confirmação vinda da instituição de ensino superior é a de que Seck faz parte do time de basquete feminino da universidade.

Natural de Dakar, no Senegal, a jogadora tem 1,93m e foi reconhecida na temporada 2025-2026 com uma seleção para o terceiro time da conferência e o prêmio acadêmico Elite 16.

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