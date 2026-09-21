Jogadora de basquete do Senegal é detida pelo ICE durante viagem com time

Ler Resumo





Aminata Seck, jogadora de basquete senegalesa da Universidade de Kentucky, foi presa pelo ICE em um aeroporto dos EUA. Acredita-se que a detenção se deu por visto vencido após uma cirurgia nas costas. A atleta, que sofre com uma grave lesão no tendão de Aquiles, foi transferida múltiplas vezes, recebendo tratamento médico inadequado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma jogadora de basquete da Universidade Estadual de Kentucky, nos Estados Unidos, foi presa por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, enquanto viajava com seu time. Aminata “Amina” Seck, de 26 anos, é senegalesa e embarcava para uma competição em Nova York quando foi detida pelos agentes em 7 de agosto.

De acordo com a advogada Sadiqa Reynolds, que acompanha o caso, a estudante teria perdido o prazo de renovação de seu visto por estar se recuperando de uma cirurgia nas costas. Em uma publicação nas redes sociais, Reynolds também afirmou que a jogadora está com uma ruptura no tendão de Aquiles e, por isso, precisa de cuidados médicos.

“Ela precisa de cirurgia. Ela precisa de atendimento médico. Ela foi presa no aeroporto enquanto viajava com o time”, escreveu a advogada.

Transferências

Continua após a publicidade Segundo Reynolds, Seck foi transferida entre unidades no Kentucky e Chicago desde sua detenção, sem receber os cuidados médicos necessários. No momento, o nome da estudante não está na lista de detentos do ICE, mas aparece entre os nomes do Centro de Detenção do Condado de Grayson, no Kentucky. O sistema público de localização de detentos do ICE aponta que o caso envolve o Departamento de Segurança Interna dos EUA e a polícia de imigração americana. No entanto, não se sabe ao certo o que levou à detenção da senegalesa.

Continua após a publicidade Em comunicado ao Courier-Journal, a Universidade Estadual de Kentucky disse que não se pronunciaria sobre a situação da atleta por questões de privacidade. A única confirmação vinda da instituição de ensino superior é a de que Seck faz parte do time de basquete feminino da universidade. Natural de Dakar, no Senegal, a jogadora tem 1,93m e foi reconhecida na temporada 2025-2026 com uma seleção para o terceiro time da conferência e o prêmio acadêmico Elite 16.