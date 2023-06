Janja e esquadrão de primeiras-damas visitam Versalhes com Brigitte Macron

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazia um almoço de trabalho nesta sexta-feira, 23, com Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, a primeira-dama, Janja Silva, foi passear no Palácio de Versalhes com a mulher do presidente francês. Brigitte Macron levou as esposas dos presidentes participantes da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global, que ocorreu mais cedo, em Paris, para uma visita ao célebre castelo, hoje transformado em museu.

“Hoje, em Paris, Brigitte Macron levou as esposas dos presidentes participantes da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global para uma visita ao Petit Trianon, nos campos do Palácio de Versalhes”, disse Janja em postagem no Twitter.

Hoje, em Paris, Brigitte Macron levou as esposas dos Presidentes participantes da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global para uma visita ao Petit Trianon, nos campos do Palácio de Versalhes. Enquanto compartilhavámos o almoço, pude falar da minha carreira e o trabalho que… pic.twitter.com/bqzQeql18n — Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 23, 2023

O esquadrão de primeiras-damas realizou, depois, um piquenique no recém-inaugurado Jardim do Perfumista, que recriou os jardins de flores de Luís XIV, o Rei Sol, um aficionado por perfumes.

Janja afirmou que, durante a refeição, contou às companheiras sobre sua carreira e trabalho de denúncia e combate à misoginia e violência de gênero.

“É absurdo ainda termos índices alarmantes de feminicídio na maioria dos países”, declarou, acrescentando que o grupo discutiu como atuar juntas para fortalecer a participação política de mulheres.

Como Janja, Brigitte é uma primeira-dama vocal e ativa, tendo se tornado personagem central da relação bilateral entre Brasil e França.

A esposa do presidente francês foi pivô de um dos rebaixamentos na relação política nos últimos anos, depois de ter sido ofendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que fizeram comentários ridicularizando a aparência física da primeira-dama francesa, 25 anos mais velha que o marido.