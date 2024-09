Itamaraty lamenta morte de adolescente brasileira e condena ataques de Israel

O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de mais um brasileiro no confronto entre Israel e a milícia libanesa Hezbollah, nesta sexta-feira, 27. Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e seu pai, de nacionalidade libanesa, morreram na segunda-feira.

Em nota, o Itamaraty expressou “profundo pesar e consternação” pela morte da adolescente, natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Segundo relatos da família, Mirna e seu pai foram atingidos por um bombardeio aéreo em sua residência na última segunda-feira. A Embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência à família.

A pasta ressaltou que Mirna é a segunda vítima brasileira da ofensiva israelense contra o Hezbollah, que também resultou na morte do adolescente Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, natural de Foz do Iguaçu, na última quarta-feira.

No comunicado, o governo brasileiro condenou “nos mais fortes termos” os contínuos ataques aéreos israelenses em áreas civis densamente povoadas no Líbano e reiterou seu apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades.

Em declarações feitas na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que ele não cumpre ordens da Organização das Nações Unidas (ONU). Lula condenou veementemente “o comportamento do governo de Israel” e enfatizou que “a maioria do povo não concorda com esse genocídio”.