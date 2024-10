Israel volta a bombardear Beirute, Exército libanês troca tiros com israelenses

A capital do Líbano, Beirute, voltou a ser alvo de múltiplos bombardeios aéreos empreendidos por Israel nesta quinta-feira, 3, segundo relatos da imprensa local.

Os ataques teriam atingido um escritório de comunicação da milícia xiita Hezbollah no distrito de Dahiyeh, subúrbio de Beirute.

De acordo com a imprensa libanesa, um funcionário desse escritório afirmou que o local não foi afetado, apesar das explosões na vizinhança.

Ainda durante as primeiras horas do dia, Israel emitiu novas ordens de evacuação para cidades libanesas, o que incluiu o município de Nabatieh, um dos principais centros populacionais do sul do Líbano.

Na mensagem, Israel afirmou que “as atividades do Hezbollah forçam uma resposta dura”. E que qualquer um que permaneça no sul estará em perigo. Israel já ordenou o esvaziamento de 52 aldeias.

O exército libanês afirmou que revidou um ataque feito pelas forças israelenses depois que um de seus soldados foi morto em um bombardeio. Essa é a primeira vez que os militares libaneses entram em confronto contra Israel.

Até o momento, o conflito envolve apenas Israel e o Hezbollah. O governo libanês deixou claro que não é parte do conflito.

Os militares libaneses publicaram na rede social X que revidou um ataque após Israel atirar contra uma instalação na vila fronteiriça de Bint Jbeil.

Também nesta quinta-feira, o ministro da saúde do Líbano disse que mais de 40 socorristas e bombeiros foram mortos por ataques israelenses nos últimos três dias.

Firass Abiad disse ainda que 97 “paramédicos e bombeiros” foram mortos e 188 ficaram feridos desde 8 de outubro de 2023, quando os combates fronteiriços entre Israel e o Hezbollah aumentaram após o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro no sul de Israel.

Desde outubro do ano passado, 1 974 pessoas foram mortas pelos militares israelenses, incluindo 127 crianças, disse Abiad, acrescentando que quase 10 000 ficaram feridos.