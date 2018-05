Israel nega ter atacado o Líbano com mísseis

O Exército de Israel negou nesta quinta-feira que tenha efetuado o lançamento de dois mísseis contra território do Líbano durante o seu bombardeio a alvos militares do Irã na Síria, afirmou um porta-voz militar.

“Posso afirmar que não disparamos contra o Líbano”, manifestou o tenente-coronel Jonathan Conricus, depois de Beirute ter acusado a queda de dois mísseis israelenses em seu território. “Há relatórios que sugerem que seriam mísseis de defesa aérea sírios, que teriam errado o alvo e caído no Líbano. Mas não tenho confirmação oficial sobre isto”, acrescentou.

Israel admitiu nesta quinta-feira que bombardeou “dezenas” de estoques de armas e centros logísticos e de centros de inteligência iranianos na Síria. Os ataques provocaram a morte de 23 combatentes e foram a resposta a outro bombardeio, realizado pelo Irã contra soldados israelenses posicionados nas Colinas de Golã. O confronto é o mais grave já ocorrido entre israelenses e iranianos.

A Agência Nacional de Notícias libanesa (ANN) insistiu que dois mísseis disparados por forças israelenses alcançaram o leste e sudeste do Líbano. Um deles, segundo uma fonte militar consultada, caiu nos arredores da cidade de Chouya, na região de Hasbaya (sudeste), causando danos materiais, e o outro na cidade de Qob Elias, no vale oriental do Bekaa.

A rede de televisão libanesa LBCI informou que o projétil caiu em um campo de refugiados sírios nessa cidade, mas afirmou que não deixou vítimas.

(Com EFE)