Israel diz a Washington que planeja ‘operação terrestre iminente’ no Líbano

O cenário encontrado em solo libanês será de alta complexidade, advertiu Miri Eisin, uma ex-oficial sênior de inteligência do exército israelense, ao jornal americano.

Miri afirma que grande parte da chamada divisão Radwan, uma força de elite do Hezbollah, está estacionada ao longo da fronteira com Israel, em posições fortificadas no subsolo.

“Não é possível destruí-la com ataques aéreos”, disse.

“Para conseguir chegar àquela aos abrigos subterrâneos, que ficam entre 2 e 3 quilômetros da fronteira com Israel, será preciso realizar incursões terrestres”.

Diante do agravamento da situação, a embaixada americana em Beirute começou a atuar junto a companhias aéreas para “atender às solicitações de cidadãos americanos” de deixar o Líbano.

O governo americano já está fornecendo voos adicionais com assentos disponíveis para compra.

É uma mudança de postura com relação à sexta-feira, quando a embaixada anunciou que ainda não estava evacuando cidadãos, e que as pessoas que queriam partir “teriam que reservar e pagar suas passagens diretamente com a companhia aérea”.

No sábado, o governo americano emitiu um alerta para que seus cidadãos deixassem o país “enquanto as opções comerciais ainda estivessem disponíveis”.