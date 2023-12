Islândia dá bronca em turistas: ‘Pensem quatro vezes’ antes de ir a vulcão

A polícia da Islândia repreendeu turistas nesta quarta-feira, 20, após vários visitantes terem peregrinado por trilhas perigosas para assistir uma erupção vulcânica que começou dois dias antes, pintando os céus do país de laranja. Depois que um montanhista teve que ser resgatado de helicóptero no trajeto, autoridades locais alertaram as pessoas a “pensarem quatro vezes” antes chegar perto do vulcão.

Poucas horas depois da erupção de segunda-feira à noite, precedida por mais de 1 mil terremotos ao longo de semanas, o local perto da cidade de Grindavík, no sudoeste do país, tornou-se uma atração para entusiastas de vulcões.

Trilha desafiadora

A polícia disse que um andarilho foi resgatado de helicóptero na terça-feira 19, depois de ficar “exausto, com frio e em choque no meio do caminho”. Ainda de acordo com as autoridades, o percurso de 18 km a 20 km até o local da erupção é “extremamente desafiador” e “para poucos”.

“Um pouco de informação sobre o local da erupção que, esperamos, fará as pessoas pensarem quatro vezes antes de embarcarem [na jornada]. Os primeiros 500 metros são uma descida, mas depois toma conta a lava áspera, que é extremamente difícil de atravessar. Pode-se presumir que um andarilho experiente levará cerca de 4 a 5 horas para percorrer esse percurso, o que não é para todos”, disse a polícia.

Embora a superfície de magma líquido possa secar ainda nesta quarta-feira, o comunicado acrescentou que também havia “considerável poluição gasosa e incerteza na área”. “Tenha cuidado”, alertou.

Turismo de adrenalina

Visitar vulcões após uma erupção tornou-se uma atividade popular entre habitantes locais, cientistas e turistas internacionais nos últimos anos, período durante o qual houve uma série de fenômenos do tipo na península de Reykjanes.

A natureza única da erupção desta semana – que deu origem a uma fissura de lava de 4 km – torna a visita ao local especialmente desafiadora. Nas horas após o incidente, um brilho laranja brilhante era visível a quilômetros de distância do local, e muitos optaram por observar a cena de uma distância segura.

O escritório meteorológico islandês disse na quarta-feira que a potência, a sismicidade e a deformação da erupção da fissura vulcânica, que começou com uma poderosa série de terremotos às 21h de segunda-feira, agora diminuíram.

Agora, a atividade do vulcão está restrita a apenas duas crateras, em vez de três, segundo as autoridades.