Irlanda condena incêndio de hotel que abrigaria 70 refugiados

O governo da Irlanda condenou nesta segunda-feira, 18, o incêndio do hotel Ross Lake House, no condado de Galway, como forma de intimidação. O edifício deveria receber 70 refugiados, que seriam transferidos nesta quinta-feira, 21. O incidente ocorre em meio à escalada do sentimento anti-imigração no país, impulsionado pela crise de habitação.

Os manifestantes fizeram um protesto no hotel abandonado no sábado, em uma tentativa de impedir que os planos do governo fossem colocados em prática. No mesmo dia, um incêndio eclodiu na parte traseira da propriedade, tomando conta das instalações antes da chegada dos bombeiros. Não houve registro de mortos ou de feridos.

Leo Varadkar, o chefe de governo da Irlanda, afirmou que qualquer ato de vandalismo, violência ou incêndio criminoso é inaceitável. Ele expressou estar “profundamente preocupado com os recentes relatos de suspeitas de danos criminais em uma série de propriedades em todo o país”, além de Galway.

“Mesmo com controles fronteiriços robustos, controles adicionais nos aeroportos, tempos de processamento mais rápidos e números recorde de recusas, como em grande parte do mundo, estamos lidando com uma grande mudança no número de pessoas que chegam aqui em busca de proteção”, relatou. “Isto é impulsionado pela guerra, pela pobreza, pelas mudanças climáticas e pelas violações dos direitos humanos nos seus países de origem.”

“Quero garantir às pessoas que temos um sistema baseado em regras e que estamos processando as solicitações em tempo recorde. Todos os requerentes de asilo são registados, as suas impressões digitais são recolhidas, verificadas em listas de vigilância e as circunstâncias que rodeiam o seu pedido de asilo são examinadas minuciosamente. Nosso objetivo é tratá-los com dignidade e respeito enquanto suas solicitações são consideradas”, acrescentou.

Crise imigratória

Um ataque com faca que feriu três crianças e uma professora, numa praça em frente à uma escola na capital, Dublin, desencadeou protestos violentos na cidade no mês passado, depois que o agressor, um cidadão irlandês naturalizado, foi identificado como originário da Argélia.

O ataque, que ironicamente foi interrompido por um imigrante brasileiro, ampliou o sentimento nacionalista no país, onde ao menos 11 mil requerentes de asilo aportaram em 2023.

No início deste mês, a Irlanda ficou sem acomodações para os refugiados, um repeteco das dificuldades enfrentadas em outros períodos deste ano. Em uma tentativa de contornar a crise, o governo precisou oferecer barracas, sacos de dormir e dinheiro extra para cerca de 200 imigrantes que chegaram em solo irlandês nos últimos meses.

