Irã solta temporariamente vencedora do Nobel da Paz por motivos de saúde

O Irã libertou temporariamente a vencedora do Nobel da Paz Narges Mohammadi, presa há mais de três, por motivos médicos, disse seu advogado nesta quarta-feira, 4. Ela terá uma licença médica de três semanas, o que sua família considerou como “inadequado”.

“Com base no conselho do médico examinador, o promotor público suspendeu a pena de prisão contra Narges Mohammadi por três semanas e ela foi libertada da prisão”, disse Mostafa Nili no X (antigo Twitter).

A família e os apoiadores da ganhadora do Nobel de 2023, quando acumulava no histórico 13 prisões e uma condenação, que totaliza 31 anos de encarceramento e 154 chicotadas, chamaram sua liberação temporária de “inadequada”.

“Uma suspensão de 21 dias da sentença de Narges Mohammadi é inadequada. Exigimos a libertação imediata e incondicional de Narges Mohammadi ou pelo menos uma extensão de sua licença para três meses”, disseram seus parentes em um comunicado, descrevendo a medida como “muito pouco, e muito tarde”.

Vida atrás das grades

Em 2023, Narges Mohammadi recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela defesa dos direitos humanos e da liberdade para seu povo. Entre idas e vindas, a iraniana, conhecida também por sua ferrenha oposição à pena de morte no país, tem estado na prisão desde 1998 em função de seu ativismo.

A mais recente detenção ocorreu em 2021, quando foi enviada à penitenciária de Evin, em Teerã, onde vive em condições muito insalubres. Em agosto de 2024, sua saúde se deteriorou devido a uma combinação de condições médicas preexistentes, falta de atendimento médico oportuno e incidentes recentes de violência física na prisão de Evin. A Free Narges Coalition, iniciativa internacional para apoiar e promover a libertação da ativista iraniana, está alarmada com relatos de que ela foi agredida junto com outras prisioneiras em conexão com seu protesto pacífico.

“Estamos investigando relatos de que Mohammadi sofreu dor torácica aguda e um ataque respiratório como resultado”, disse a organização por meio de comunicado. Desde sua detenção em novembro de 2021, ela foi hospitalizada várias vezes, incluindo em fevereiro de 2022, quando teve um bloqueio de 75% em uma de suas principais artérias coronárias, necessitando de angioplastia de emergência e colocação de um stent.

Semanas após a cerimônia do prêmio da paz de 2023 em Oslo, onde os filhos de Mohammadi receberam o Nobel em seu nome, um tribunal no Irã a condenou a mais 15 meses, acusando-a de espalhar propaganda contra o estado enquanto estava na prisão. Quando seu pai morreu no início deste ano, ela não foi autorizada a comparecer ao seu funeral.

O apoio das instituições de direitos humanos ao redor do mundo tem sido de fundamental importância para mantê-la segura e para trazer luz às pautas que ela continua defendendo.

“Estas ações dão aos ativistas civis e políticos no Irã a oportunidade de fazerem as suas vozes serem ouvidas pelo mundo”, escreveu o jornalista Taghi Rahmani, marido da iraniana, por e-mail a VEJA.

Ativismo

Mesmo presa desde 2016, cumprindo pena de 10 anos e 6 meses, Narges continua na linha de frente do combate. Ela é vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, organização não governamental liderada pela jurista Shirin Ebadi, outra revolucionária iraniana que também foi agraciada com a premiação em 2003.

Sua postura combativa foi gestada quando ainda era estudante, aos 32 anos, e resultou nas duras consequências da repressão iraniana.

“Meu objetivo naquela época era combater a tirania religiosa, que junto com a tradição e os costumes sociais levou à profunda repressão das mulheres no Irã”, escreveu ela em um artigo para o jornal americano The New York Times em 16 de setembro de 2023, data do primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini, de 22 anos, uma jovem curda que pereceu sob a custódia da polícia da moralidade iraniana.

O incidente levou a um levante de protestos entre as mulheres contra a repressão de Teerã, um movimento que ficou conhecido como Mulher, Vida, Liberdade e repercutiu pelo mundo inteiro.